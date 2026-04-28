Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Contactat de FCSB imediat după plecarea lui Mirel Rădoi, Elias Charalambous a respins în primă fază varianta de a reveni la echipa la care a petrecut trei ani și a câștigat două titluri de campion. Totuși, subiectul nu este unul închis, iar cipriotul s-ar putea răzgândi.

Gigi Becali: "Cred că Charalambous va fi antrenorul. El a zis din vară, dar eu vreau de acum"

Gigi Becali susține acum că Elias Charalambous ar fi dispus să revină la FCSB din vară, însă omul de afaceri pune presiune și îi cere cipriotului să preia echipa încă de acum, când mai sunt de disputat trei etape din play-out și barajul de Conference League.

"Nu am mai vorbit cu el, dar va da un răspuns zilele astea. Azi, mâine, poimâine. A vorbit cu Teia (n.r - Teia Sponte, apropiatul lui Gigi Becali) și i-a zis că va da un răspuns. Antrenorul care vine și califică echipa va rămâne și în sezonul viitor.

O să vină acum un antrenor, că trebuie să vină. Cine vine și califică echipa în preliminariile Conference League va rămâne și pentru sezonul viitor. Ăla e norocosul.

Dar eu cred că Charalambous va fi. El a zis 'din vară'. I-am zis că dacă vine, atunci vine de acum. Că dacă nu, vine altul și califică echipa și el va rămâne. O să vedem", a spus Gigi Becali, pentru GSP.

Elias Charalambous a sosit luni în România pentru a participa la un eveniment alături de staff-ul și jucătorii celor de la FCSB din sezonul trecut. Cipriotul este așteptat să ia o decizie finală în aceste zile.