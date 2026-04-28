Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: &quot;A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum&quot; Superliga Gigi Becali, finanțator FCSB / Foto: Imago Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali caută în această perioadă un nou antrenor cu licență Pro la FCSB, după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep.

TAGS:
Gigi BecaliElias CharalambousFCSB
Din articol

Contactat de FCSB imediat după plecarea lui Mirel Rădoi, Elias Charalambous a respins în primă fază varianta de a reveni la echipa la care a petrecut trei ani și a câștigat două titluri de campion. Totuși, subiectul nu este unul închis, iar cipriotul s-ar putea răzgândi.

Gigi Becali: "Cred că Charalambous va fi antrenorul. El a zis din vară, dar eu vreau de acum"

Gigi Becali susține acum că Elias Charalambous ar fi dispus să revină la FCSB din vară, însă omul de afaceri pune presiune și îi cere cipriotului să preia echipa încă de acum, când mai sunt de disputat trei etape din play-out și barajul de Conference League.

"Nu am mai vorbit cu el, dar va da un răspuns zilele astea. Azi, mâine, poimâine. A vorbit cu Teia (n.r - Teia Sponte, apropiatul lui Gigi Becali) și i-a zis că va da un răspuns. Antrenorul care vine și califică echipa va rămâne și în sezonul viitor.

O să vină acum un antrenor, că trebuie să vină. Cine vine și califică echipa în preliminariile Conference League va rămâne și pentru sezonul viitor. Ăla e norocosul.

Dar eu cred că Charalambous va fi. El a zis 'din vară'. I-am zis că dacă vine, atunci vine de acum. Că dacă nu, vine altul și califică echipa și el va rămâne. O să vedem", a spus Gigi Becali, pentru GSP.

Elias Charalambous a sosit luni în România pentru a participa la un eveniment alături de staff-ul și jucătorii celor de la FCSB din sezonul trecut. Cipriotul este așteptat să ia o decizie finală în aceste zile.

  • Pentru FCSB urmează ultimele trei meciuri din play-out, cu FK Csikszereda, Unirea Slobozia și FC Hermannstadt. Ulterior, barajul pentru Conference League, la finalul lunii mai.
  • Elias charalambous
×
Charalambous
Elias Charalambous, în Dinamo Zagreb - FCSB / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce a spus Elias Charalambous la revenirea în România

În contextul în care conducerea clubului, în frunte cu Gigi Becali și Mihai Stoica, încearcă să-l convingă să revină după plecarea lui Mirel Rădoi, cipriotul a fost rezervat.

Mai mult, tehnicianul a lăsat de înțeles că este în căutarea unui nou angajament, dar fără să ofere indicii clare.

„Sunt bine. Sunt foarte fericit să vă văd din nou. Am venit pentru eveniment, să mă distrez, atât. Tocmai ce am ajuns. Sunt foarte fericit să mă întorc. Sunt aici doar pentru eveniment. Doar atât.

(n.r - despre vizita la Bournemouth) E o persoană pe care o apreciez, să îl văd iarăși, să văd cât de sus a ajuns. Pentru mine a fost o experiență genială. Iraola este om cinstit, mă bucur că ne-am revăzut.

Oferte? Sper că am să găsesc un club care să mă placă (râde)(n.r. – FCSB?) Sunt doar pentru eveniment, atât, v-am spus.

Când vii cu soția, ai bagaj mare! Dacă nu veneam cu ea, veneam doar cu ghiozdanul!”, a spus Elias Charalambous la aeroport.

Publicitate
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
ULTIMELE STIRI
Galatasaray, în ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul câştigat cu Mircea Lucescu: “Nu te vom uita, Luce”
Viitorul Simonei Halep, prezis de unul dintre apropiați: ce trebuie să se întâmple prima dată
De necrezut: un star al sportului mondial a fost pe Calea Victoriei și nu l-a recunoscut nimeni!
Florentino Perez a ales! Cine va fi următorul antrenor al lui Real Madrid și clauza care trebuie achitată
Cele 4 serii din play-off-ul de promovare în Liga 2! Poli Timișoara, Universitatea Craiova II, Sănătatea Cluj sau Cetatea Suceava, printre protagoniste
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii



Recomandarile redactiei
Galatasaray, în ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul câştigat cu Mircea Lucescu: “Nu te vom uita, Luce”
Viitorul Simonei Halep, prezis de unul dintre apropiați: ce trebuie să se întâmple prima dată
Florentino Perez a ales! Cine va fi următorul antrenor al lui Real Madrid și clauza care trebuie achitată
Cele 4 serii din play-off-ul de promovare în Liga 2! Poli Timișoara, Universitatea Craiova II, Sănătatea Cluj sau Cetatea Suceava, printre protagoniste
De necrezut: un star al sportului mondial a fost pe Calea Victoriei și nu l-a recunoscut nimeni!
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!