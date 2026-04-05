Barcelona s-a impus în fața lui Atletico Madrid, scor 2-1, într-un meci din runda 30 din La Liga.

Catalanii au punctat prin Rashford (42') și Lewandowski (87'), iar echipa madrilenă a marcat prin Giuliano Simeone (39').

Federația spaniolă a publicat dialogul centralului cu arbitrul din camera VAR

În repriza a doua a partidei, centralul Mateo Busquets l-a eliminat pe Gerard Martin în urma unei intervenții cu talpa pe glezna adversarului.

Cu toate că faultul făcut de fundașul Barcelonei a fost extrem de dur, centralul partidei a fost chemat la monitorul VAR și a schimbat decizia: doar cartonaș galben pentru apărătorul spaniol.t

Pentru că aceasta a fost cea mai fierbinte fază a meciului, Federația din Spania a decis să publice dialogul dintre arbitrul de la VAR și centralul din Atletico Madrid - Barcelona.

„Mateo, îți sugerez să revizuiești faza, pentru a evalua o posibilă anulare a cartonașului roșu pe care l-ai arătat, te rog.

În opinia mea, este o fază în care jucătorul Barcelonei joacă normal mingea, o mișcare normală în joc, iar apoi contactul cu jucătorul lui Atletico se produce natural”, i-a spus arbitrul din camera VAR lui Mateo Busquets.

Centralul a revăzut faza pe monitorul VAR și a replicat: „Bine, jucătorul Barcelonei are controlul, joacă mingea și apoi îl calcă, este o mișcare dinamică normală. Voi anula roșul și îi voi arăta un cartonaș galben, bine?”.

În urma acestei victorii, Barcelona s-a distanțat la șapte puncte de principala urmăritoare, Real Madrid, și se este lider în La Liga cu 76 de puncte.