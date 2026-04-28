Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Situația de la formația londoneză este una extrem de complicată în actuala stagiune. Echipa se află pe un loc retrogradabil în Premier League, riscând prezența în Championship din sezonul viitor. În plus, Radu Drăgușin a bifat puține prezențe pe teren, fiind afectat de o accidentare serioasă suferită în luna ianuarie a anului trecut. El a revenit pe gazon abia în decembrie, într-o perioadă în care echipa traversa deja o formă sportivă slabă.

RB Leipzig pune 20 de milioane de euro pe masă

Potrivit informațiilor publicate de Fanatik, RB Leipzig intenționează să îl aducă pe internaționalul român în Germania. Conducerea clubului din Bundesliga este pregătită să ofere 20 de milioane de euro pentru această mutare, sumă care reprezintă jumătate din bugetul total de transferuri alocat pentru perioada de mercato din vară. Nemții caută să investească acești bani în doi jucători, iar Drăgușin este principala țintă pentru defensivă.