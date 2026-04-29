de Dan CHILOM

După meciul de pe altă planetă de aseară din cealaltă semifinală, unde am văzut nu mai puțin de 9 goluri, astăzi să ne așteptăm la un meci total opus? Vom vedea! Poate că nu.

Cei doi antrenori, Simeone respectiv Arteta, sunt bolnavi de tactică dacă putem spune așa, fazele fixe fiind punctul lor forte, alături de organizarea de joc și închiderea spațiilor pentru adversar. Ce poate rezulta de aici? Teoretic un meci închis, dar având în vedere miza competiției, nu excludem posibilitatea ca meciul să se deschidă.

Rezultatele lui Atletico Madrid în ultima vreme arată faptul ca trupa lui Simeone joacă un fotbal deschis

vs Bilbao 3-2

vs Elche 2-3

vs Barcelona 1-2

vs Sevilla 1-2

În 2025, în faza Ligii, Arsenal a zdrobit-o pe Atletico, la Londra, scor 4-0!

Atletico Madrid - Arsenal | Echipe probabile

Atletico:

Oblak - Molina, Le Normand, Pubill, Ruggeri; Simeone, Koke, Cardoso, Baena ; Sorloth, Alvarez

Arsenal:

Raya - White, Saliba, Magalhaes, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli

Indisponibili importanți:

Atletico: Nico Gonzales și Jose Gimenez

Arsenal: Calafiori, Eze, Kai Havertz

Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00, în semifinalele Ligii Campionilor

Favoriți la victorie sunt “tunarii” care primesc o cotă de 2.40 la victorie.

Atletico are 3.10 pentru un succes

Egal - 3.20

Atletico se califică - 2.77

Arsenal se califică - 1.45

Arteta îl conduce cu 1-0 pe Simeone la meciurile directe, datorită victoriei din 2025.

În confruntările directe, Atletico are 2-1 în fața Arsenalului.

Danny Makkelie din Olanda va conduce partida de azi, arbitru care acordă 3,41 cartonașe galbene pe partide și 0,20 roșii.

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X.