Marius Lăcătuș - fotografii de colecție cu fostul mare fotbalist al Stelei și al echipei naționale

Câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua, Marius Lăcătuș e unul dintre cei mai valoroși atacanți din istoria fotbalului românesc. A evoluat la două ediții ale CM și la o ediție a CE, a strâns 84 de partide și a marcat de 13 ori pentru prima reprezentativă a României. A ratat însă ediția Campionatului Mondial din 1994 pentru că nu a fost inclus în lot de selecționerul Anghel Iordănescu. Marius Lăcătuș și-a expus azi, pentru Digisport, cele patru mari regrete pe care le are în carieră. Marius Lăcătuș și episoadele care-l dor



”Am regretul că nu am reușit să câștigăm și Cupa Intercontinentală, în decembrie 1986 și îmi pare nespus de rău faptul că nu am câștigat și a doua Cupă a Campionilor, în sezonul în care am jucat semifinala cu Benfica. Astea o să-mi rămână tot timpul în memorie. Și mai este una, faptul că nu am ajuns să particip la Campionatul Mondial din 1994. Și ar mai fi ceva, ratarea calificării la Campionatul European din 1992, când veneam după Mondialul din 1990. Sunt lucruri care mă dor”, a spus "Fiara", pentru sursa mai sus citată.

Ca antrenor, Lăcătuș a fost principal la Oțelul Galați, FC Brașov, Ceahlăul Piatra Neamț, Inter Gaz București, UTA Arad, FCSB (pe atunci numită Steaua), FC Vaslui, FCM Târgu Mureș, CSMS Iași și CSA Steaua. Cea mai importantă realizare a lui Marius Lăcătuș ca antrenor a fost calificarea în grupele Ligii Campionilor, sezonul 2008/2009. Cu fostul șeptar legendar pe banca tehnică, cea care avea să devină mai târziu FCSB o elimina pe Galatasaray în turul 3, după 2-2 la Istanbul și 1-0 în Ghencea.

Marius Lăcătuș, "prietenul" lui Rinat Dasaev Golurile de referință ale brașoveanului care împlinește azi 62 de ani au fost înscrise la Coppa del Mondo, în poarta lui Rinat Dasaev, în prima partidă a Grupei B, scor 2-0 cu URSS. După turneul din Italia, Lăcătuș s-a transferat în Serie A, la Fiorentina, apoi a jucat doi ani la Real Oviedo, în Spania. Întors în România în toamna lui 1993, Lăcătuș a condus-o pe Steaua de trei ori consecutiv spre grupele Ligii Campionilor, când formația roș-albastră era antrenată de Dumitru Dumitriu și Mihai Stoichiță. Nu a fost inclus de Anghel Iordănescu în lotul pentru Campionatul Mondial din Statele Unite, iar decizia lui Tata Puiu i-a lăsat un gust sălciu lui Lăcătuș. Și-a încheiat cariera de jucător în 2000, la FC Național, echipă pentru care a jucat 12 partide.