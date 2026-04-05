VIDEO Românul de la Bayern, spectacol în Bundesliga! „Dublă de clasă mondială” în remontada cu Freiburg

Românul de la Bayern, spectacol în Bundesliga! „Dublă de clasă mondială” în remontada cu Freiburg Bundesliga
Bayern a reușit o remontada de senzație pe terenul lui Freiburg, scor 3-2. 

tom bischofBayern MunchenFreiburg
Titularizat ca fundaș stânga, Tom Bischof, 20 de ani, jucător de origine română, șvab bănățean din partea bunicii, a marcat primele sale goluri pentru echipa bavareză, ambele din afara careului.

Primul a venit în minutul 81, al doilea în minutul 90+2, egalând pentru 2-2. Karl a semnat golul victoriei în al 9-lea minut de prelungire. VEZI VIDEO

Tabloidul german Bild i-a acordat nota 1, singurul jucător cu „clasă mondială” în acest meci.

„A readus Bayern în joc cu o dublă. Două goluri spectaculoase. O prestație foarte solidă a tânărului Bischof”, au scris germanii.

Legătura lui Bischof cu România

Înaintea celui de-al doilea război mondial, în Romania trăiau 750.000 etnici germani, cam 4% din populatie, majoritatea dintre ei fiind sași transilvăneni și șvabi bănățeni. Prin refugiere și emigrare, cei mai mulți au ajuns în Germania. Azi, în Romania mai trăiesc în jur de 22.000 etnici germani.

Bunica lui Bischof s-a născut în Cenad (județul Timiș) într-o familie de șvabi bănățeni, iar la vârsta de șapte ani s-a refugiat cu părinții, un frate și bunicii din fața rușilor în Austria și de acolo în Germania.

Bischof este, după Peer Posipal (1982 - 1985: 30 meciuri la Eintracht Braunschweig cu 1 gol), al doilea șvab bănățean din Bundesliga. Peer este fiul lui Jupp Posipal, născut la Lugoj, campion mondial în 1954. 

Și, după Jupp Posipal, Tom Bischof este al doilea șvab bănățean din naționala Germaniei.

SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Spalletti a numit marea problemă a fotbalului italian după ce naționala a ratat calificarea la CM 2026
Fostul număr 4 mondial din tenis și-a anunțat retragerea
Puștiul-minune David Cosma Cristofor, încă un pas spre Formula 1! Ultimele noutăți despre pilotul român
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Primul club din Top 5 campionate calificat matematic în cupele europene! Un fotbalist cu origini în România, titular
Și nemții pierd câteodată! Benfica a dat lovitura cu Bayern, la care a debutat un fotbalist de origine română
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Antrenorul din Bundesliga care pleacă după 29 de ani, adică jumătate din viață, petrecuți la același club!
Hat-trick în 33 de minute și pasă de gol în prima repriză! Fotbalistul care s-a distrat cu Olympiakos 
stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

