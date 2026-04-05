Primul a venit în minutul 81, al doilea în minutul 90+2, egalând pentru 2-2. Karl a semnat golul victoriei în al 9-lea minut de prelungire. VEZI VIDEO

Titularizat ca fundaș stânga, Tom Bischof , 20 de ani, jucător de origine română, șvab bănățean din partea bunicii, a marcat primele sale goluri pentru echipa bavareză, ambele din afara careului.

Tabloidul german Bild i-a acordat nota 1, singurul jucător cu „clasă mondială” în acest meci.

„A readus Bayern în joc cu o dublă. Două goluri spectaculoase. O prestație foarte solidă a tânărului Bischof”, au scris germanii.

Legătura lui Bischof cu România

Înaintea celui de-al doilea război mondial, în Romania trăiau 750.000 etnici germani, cam 4% din populatie, majoritatea dintre ei fiind sași transilvăneni și șvabi bănățeni. Prin refugiere și emigrare, cei mai mulți au ajuns în Germania. Azi, în Romania mai trăiesc în jur de 22.000 etnici germani.

Bunica lui Bischof s-a născut în Cenad (județul Timiș) într-o familie de șvabi bănățeni, iar la vârsta de șapte ani s-a refugiat cu părinții, un frate și bunicii din fața rușilor în Austria și de acolo în Germania.

Bischof este, după Peer Posipal (1982 - 1985: 30 meciuri la Eintracht Braunschweig cu 1 gol), al doilea șvab bănățean din Bundesliga. Peer este fiul lui Jupp Posipal, născut la Lugoj, campion mondial în 1954.

Și, după Jupp Posipal, Tom Bischof este al doilea șvab bănățean din naționala Germaniei.