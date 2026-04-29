În istoria turneului de o mie de puncte din capitala Spaniei, Simona Halep și Petra Kvitova vor continua să joace un rol important, cel puțin până în 2027.

Asta pentru că Aryna Sabalenka (1 WTA) nu și-a dus la capăt misiunea de a ieși campioană, pe zgura din Madrid, pentru a patra oară în ultimii șapte ani.

Eliminare dureroasă: Sabalenka a ratat șase mingi de meci, în sferturile turneului WTA 1000 de la Madrid

În sferturile de finală, cu tabloul eliberat de numerele 2, 3 și 4 WTA - Elena Rybakina, Cori Gauff și Iga Swiatek -, Aryna Sabalenka și-a pierdut concentrarea și a ajuns eliminată din turneu de numărul 32 mondial, Hailey Baptiste, din SUA.

De la 1-0 la seturi, Sabalenka a ajuns să piardă, la capătul a 2 ore și 32 de minute de joc, deși a luptat extraordinar în setul decisiv.

2-6, 6-2, 7-6 (6) a fost scorul final prin care Hailey Baptiste a șocat întreaga lume a tenisului. Sabalenka a irosit cinci mingi de meci, la 5-4, în setul final, dar și o șasea ocazie de a închide partida, în tiebreak, la scorul de 6-5.

Performanța Arynei Sabalenka de a ajunge la al patrulea trofeu ridicat deasupra capului, în Madrid, ar fi însemnat ruperea egalității pe care Sabalenka o întreține cu Kvitova la numărul de titluri cucerite la Madrid - câte trei -, respectiv cu Halep, în numărul de finale jucate în această competiție - câte patru.

