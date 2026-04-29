În istoria turneului de o mie de puncte din capitala Spaniei, Simona Halep și Petra Kvitova vor continua să joace un rol important, cel puțin până în 2027.
Asta pentru că Aryna Sabalenka (1 WTA) nu și-a dus la capăt misiunea de a ieși campioană, pe zgura din Madrid, pentru a patra oară în ultimii șapte ani.
Eliminare dureroasă: Sabalenka a ratat șase mingi de meci, în sferturile turneului WTA 1000 de la Madrid
În sferturile de finală, cu tabloul eliberat de numerele 2, 3 și 4 WTA - Elena Rybakina, Cori Gauff și Iga Swiatek -, Aryna Sabalenka și-a pierdut concentrarea și a ajuns eliminată din turneu de numărul 32 mondial, Hailey Baptiste, din SUA.
De la 1-0 la seturi, Sabalenka a ajuns să piardă, la capătul a 2 ore și 32 de minute de joc, deși a luptat extraordinar în setul decisiv.
2-6, 6-2, 7-6 (6) a fost scorul final prin care Hailey Baptiste a șocat întreaga lume a tenisului. Sabalenka a irosit cinci mingi de meci, la 5-4, în setul final, dar și o șasea ocazie de a închide partida, în tiebreak, la scorul de 6-5.
Performanța Arynei Sabalenka de a ajunge la al patrulea trofeu ridicat deasupra capului, în Madrid, ar fi însemnat ruperea egalității pe care Sabalenka o întreține cu Kvitova la numărul de titluri cucerite la Madrid - câte trei -, respectiv cu Halep, în numărul de finale jucate în această competiție - câte patru.
Simona Halep, cucerită de turneul de la Madrid: „M-am simțit întotdeauna ca acasă.”
Campioană în 2016 și în 2017, Simona Halep și-a amintit cu mare plăcere de turneul WTA 1000 de la Madrid, redactând un text emoționant, pe durata acestei întreceri.
„La Madrid m-am simțit întotdeauna ca acasă.
Nu știu cum să explic, dar de fiecare dată când reveneam aici, pur și simplu mă simțeam bine. Oamenii, organizarea, toată lumea mă cunoștea și eu îi cunoșteam pe ei. Când revii an de an și ajungi departe în turneu, devii într-un fel parte din acel loc.
Stăteam și mă gândeam la asta azi și m-am întors până în 2012, la primul meu meci la Madrid. A fost pe zgură albastră în acel an, ceea ce a fost... o experiență. Am jucat cu Venus Williams în primul tur și am pierdut 6-7 în decisiv. A fost un maraton. Dar îmi amintesc că am plecat de pe teren gândindu-mă că abia aștept să revin anul viitor. Atunci am știut că sunt capabilă să câștig meciuri importante aici.
Altitudinea, suprafața, mingile. Întotdeauna am simțit mingea foarte bine la Madrid. Jocul era mai rapid și îmi plăcea asta. Iar când închideau acoperișul pe terenul central, părea și mai rapid.
Acele două titluri au însemnat mult. După fiecare, plecam cu gândul că Roland Garros mai era doar un pas. Aceleași adversare, condiții similare. Madrid mi-a dat mereu acea încredere,” a scris Simona Halep, pe contul său de Instagram.