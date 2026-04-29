Recordurile deținute de Halep și Kvitova rămân în picioare! Sabalenka, eliminată șocant, după un meci-maraton, în sferturi la Madrid Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Moștenirea lăsată de Simona Halep și Petra Kvitova în istoria turneului WTA 1000 de la Madrid va rămâne relevantă cel puțin încă un an.

TAGS:
Simona HalepPetra KvitovaAryna SabalenkaTenis WTAWTA Madrid
Din articol

În istoria turneului de o mie de puncte din capitala Spaniei, Simona Halep și Petra Kvitova vor continua să joace un rol important, cel puțin până în 2027.

Asta pentru că Aryna Sabalenka (1 WTA) nu și-a dus la capăt misiunea de a ieși campioană, pe zgura din Madrid, pentru a patra oară în ultimii șapte ani.

Eliminare dureroasă: Sabalenka a ratat șase mingi de meci, în sferturile turneului WTA 1000 de la Madrid

În sferturile de finală, cu tabloul eliberat de numerele 2, 3 și 4 WTA - Elena Rybakina, Cori Gauff și Iga Swiatek -, Aryna Sabalenka și-a pierdut concentrarea și a ajuns eliminată din turneu de numărul 32 mondial, Hailey Baptiste, din SUA.

De la 1-0 la seturi, Sabalenka a ajuns să piardă, la capătul a 2 ore și 32 de minute de joc, deși a luptat extraordinar în setul decisiv.

2-6, 6-2, 7-6 (6) a fost scorul final prin care Hailey Baptiste a șocat întreaga lume a tenisului. Sabalenka a irosit cinci mingi de meci, la 5-4, în setul final, dar și o șasea ocazie de a închide partida, în tiebreak, la scorul de 6-5.

Performanța Arynei Sabalenka de a ajunge la al patrulea trofeu ridicat deasupra capului, în Madrid, ar fi însemnat ruperea egalității pe care Sabalenka o întreține cu Kvitova la numărul de titluri cucerite la Madrid - câte trei -, respectiv cu Halep, în numărul de finale jucate în această competiție - câte patru.

Aryna Sabalenka

  • Sabalenka getty10
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Simona Halep, cucerită de turneul de la Madrid: „M-am simțit întotdeauna ca acasă.”

Campioană în 2016 și în 2017, Simona Halep și-a amintit cu mare plăcere de turneul WTA 1000 de la Madrid, redactând un text emoționant, pe durata acestei întreceri.

„La Madrid m-am simțit întotdeauna ca acasă.

Nu știu cum să explic, dar de fiecare dată când reveneam aici, pur și simplu mă simțeam bine. Oamenii, organizarea, toată lumea mă cunoștea și eu îi cunoșteam pe ei. Când revii an de an și ajungi departe în turneu, devii într-un fel parte din acel loc.

Stăteam și mă gândeam la asta azi și m-am întors până în 2012, la primul meu meci la Madrid. A fost pe zgură albastră în acel an, ceea ce a fost... o experiență. Am jucat cu Venus Williams în primul tur și am pierdut 6-7 în decisiv. A fost un maraton. Dar îmi amintesc că am plecat de pe teren gândindu-mă că abia aștept să revin anul viitor. Atunci am știut că sunt capabilă să câștig meciuri importante aici.

Altitudinea, suprafața, mingile. Întotdeauna am simțit mingea foarte bine la Madrid. Jocul era mai rapid și îmi plăcea asta. Iar când închideau acoperișul pe terenul central, părea și mai rapid.

Acele două titluri au însemnat mult. După fiecare, plecam cu gândul că Roland Garros mai era doar un pas. Aceleași adversare, condiții similare. Madrid mi-a dat mereu acea încredere,” a scris Simona Halep, pe contul său de Instagram.

Simona Halep

  • Simona halep agerpres 01
×
Simona Halep și-a luat adio de la Mircea Lucescu
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Maia Sandu: Integrarea în UE este vitală pentru Republica Moldova. Unirea cu România rămâne o opțiune posibilă
ULTIMELE STIRI
Prima națională care a anunțat fotbaliștii convocați la Campionatul Mondial din 2026!
Atletico Madrid - Arsenal, de la 22:00 | Un duel al tehnicienilor. Echipe probabile + cotele caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Când se joacă CSM București - Metz, în semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin
Voluntari, campioana României! Georgiana Popa, Nicole van de Vosse și Nikola Radosova, irezistibile în finală
Simona Halep, prea introvertită? Ce a rugat-o marele brand Lacoste, în 2011: dezvăluirea făcută de Firicel Tomai la Poveștile Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Ce antrenor vede Victor Pițurcă la FCSB: ”Nu e rău. De ce nu?”

Recomandarile redactiei
Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!
Gigi Becali anunță o revenire de senzație la FCSB: ”Îl luăm înapoi”
Dezvăluire incredibilă după PSG – Bayern, scor 5-4: „Asta s-a întâmplat, din păcate…“
Antrenorul luat în calcul de Rapid pentru înlocuirea lui Costel Gâlcă! E pe placul fanilor
Prima națională care a anunțat fotbaliștii convocați la Campionatul Mondial din 2026!
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
US Open 2023 | Wozniacki a revenit în tenis cu gânduri mari! A bătut-o pe Kvitova și s-a calificat în turul 3
Petra Kvitova, în al nouălea cer: ce a spus despre mingile de set pierdute de Sorana Cîrstea
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!