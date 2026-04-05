Perechea Patrick Berbece & Andreea Sturzinschi a obţinut medalia de bronz la Campionatul European de 10 Dansuri Under 21, desfăşurat la Cambrils.

Cei doi au fost conduşi de antrenorul coordonator este Dan Marina.

Perechea Patrick Berbece & Andreea Sturzinschi, medalie de bronz la Campionatului European de 10 dansuri Under 21

Competiţia a reunit cei mai valoroşi tineri dansatori ai Europei, iar sportivii români au impresionat prin eleganţă, precizie tehnică şi expresivitate, reuşind o clasare pe podium care confirmă nivelul înalt al dansului sportiv din România, notează Agenţia Naţională pentru Sport, citată de news.ro.