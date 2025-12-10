NEWS ALERT Lucescu, pierdere uriașă pentru meciul cu Turcia! Federația confirmă: „E out!“

Finalul anului a adus o veste extrem de proastă pentru echipa națională, în vederea barajului de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia (26 martie, Istanbul).

Mircea Lucescu (80 de ani) s-a tot chinuit să găsească soluții potrivite pentru atacul naționalei și, din păcate pentru el, opțiunile sale tocmai s-au împuținat. Pentru că, în această seară, s-a aflat verdictul în cazul lui Denis Drăguș (26 de ani).

Eliminat la doar trei minute după intrarea sa pe teren, în înfrângerea cu Bosnia (1-3) de la Zenica, atacantul naționalei a stat o etapă pe bară, în meciul imediat următor, cel cu San Marino (7-1). Din păcate pentru echipa națională, Comisia de Disciplină UEFA a luat decizia de a aplica o suspendare de două etape în cazul lui Drăguș. Ceea ce înseamnă că el va rata și următorul meci oficial al primei reprezentative. Vorbim despre primul baraj de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia, la Istanbul (26 martie).

Federația Română de Fotbal a confirmat pierderea lui Drăguș pentru partida cu Turcia.

Drăguș a ispășit deja o etapă de suspendare, în partida cu San Marino din finalul campaniei de calificare, și ar urma să lipsească în semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, în 26 martie, la Istanbul, în fața Turciei. Federația Română de Fotbal așteaptă însă motivarea oficială a deciziei și urmează să facă apel“, a anunțat FRF.

În ciuda apelului pregătit de cei de la „Casa Fotbalului“ șansele de reușită sunt minime, în condițiile în care Drăguș a avut o intrare periculoasă pentru care a primit „roșu“ direct.

Dacă Drăguș va rămâne suspendat pentru partida cu Turcia, prinicpalele variante ale lui Lucescu pentru atacul naționalei, în vederea meciului de la Istanbul, vor fi Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

