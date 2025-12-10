Mircea Lucescu (80 de ani) s-a tot chinuit să găsească soluții potrivite pentru atacul naționalei și, din păcate pentru el, opțiunile sale tocmai s-au împuținat. Pentru că, în această seară, s-a aflat verdictul în cazul lui Denis Drăguș (26 de ani).

Eliminat la doar trei minute după intrarea sa pe teren, în înfrângerea cu Bosnia (1-3) de la Zenica, atacantul naționalei a stat o etapă pe bară, în meciul imediat următor, cel cu San Marino (7-1). Din păcate pentru echipa națională, Comisia de Disciplină UEFA a luat decizia de a aplica o suspendare de două etape în cazul lui Drăguș. Ceea ce înseamnă că el va rata și următorul meci oficial al primei reprezentative. Vorbim despre primul baraj de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia, la Istanbul (26 martie).

Federația Română de Fotbal a confirmat pierderea lui Drăguș pentru partida cu Turcia.

