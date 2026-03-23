Naționala României o înfruntă la Istanbul, pe ”Beșiktaș Park” pe reprezentativa Turciei în semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026. Turneul final va avea loc la vară în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.

Ultimele cinci dueluri directe între cele două naționale înclină balanța în favoarea României. Turcia s-a impus o singură dată, în 2013, scor 2-0, în timp ce tricolorii au câștigat toate celelalte patru confruntări.

Cum își amintește Mutu de turci: ”Pe vremea mea asta făceam. Acum ridicăm un semn de întrebare”

Acest aspect a fost remarcat și de Adrian Mutu, fost internațional român, care și-a trecut numele pe lista marcatorilor în amicalul cu Turcia din 2007, partidă în care a fost integralist.

Într-un interviu pentru Sport.ro, "Briliantul" a lăsat de înțeles că naționala va avea parte de un adevărat vacarm la Istanbul.

În același timp, Mutu speră ca România să ajungă la turneul final din vară. Naționala nu a mai fost prezentă la un Campionat Mondial de 28 de ani, după cel din 1998 organizat în Franța.

”Va fi o atmosferă grea pentru noi. Eu sunt încrezător, optimist. De-a lungul timpului, palmaresul nostru contra Turciei e favorabil. Pe vremea mea îi băteam mai tot timpul. Un semn de întrebare ne ridică forma Turciei, că a progresat mult în ultimul timp. Ne va aștepta un meci dificil. Sper ca România să reușească. Sper să fim la Mondial!”, a spus Adrian Mutu.

Lotul României cu Turcia

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0); Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).