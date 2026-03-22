Tottenham e pe „tobogan“. Și drama londonezilor e că, de fapt, retrăiesc coșmarul din stagiunea precedentă. Pentru că și atunci, Drăgușin și compania au „driblat“ retrogradarea, în mod dramatic, prinzând locul 17, ultimul salvator.

Și, totuși, există niște diferențe mari, comparativ cu campania anterioară. În primul rând, atunci parcursul dezastruos din Premier League a fost „băgat sub preș“ prin câștigarea Europa League. Acum, The Spurs a părăsit deja cupele europene, după eliminarea suferită în fața celor de la Atletico Madrid, în optimile Champions League.

Și mai e un aspect extrem de dureros legat de ce se întâmplă acum cu Tottenham. Concret, echipa e fără victorie în campionat, în 2026: 5 egaluri, 8 înfrângeri. Și o asemenea serie neagră i-a pus pe statisticieni la muncă! După ce au scormonit în arhivă, englezii au venit cu o știre incredibilă: ultima dată când Tottenham a avut o serie de 13 meciuri fără victorie în campionat s-a întâmplat în sezonul 1934-1935. Adică, acum 91 de ani!

Iar dacă cineva se întreabă când a mai căzut Tottenham din prima ligă, atunci statisticienii au oferit răspunsul și la această dilemă. 1977 e anul în care Tottenham a retrogradat ultima dată. Așadar, londonezii riscă să părăsească acum prima scenă a fotbalului englez, la 49 de ani de la precedenta contraperformanță de acest nivel.