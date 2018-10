LITUANIA - ROMANIA, LIVE LA PROTV | Romania urca pe primul loc in grupa daca va castiga! Cum a gandit Contra meciul: el e ASUL din maneca! Echipele probabile

Lituania - Romania, ora 21:45, in direct la Pro TV.

Lituania - Romania este meciul care poate duce echipa lui Contra pe primul loc in grupa de Nations League. Cu o victorie, Romania urca pe prima pozitie in grupa, iar apoi urmeaza meciul cu Serbia de la Bucuresti.

"Tricolorii" vor avea un adversar suplimentar la Vilnius: terenul sintetic. Romanii nu au amintiri placute din meciuri jucate pe astfel de suprafete. In Kazahstan, o partida considerata relativ usoara, jucatorii nationalei au scos doar un egal in precedenta campanie de calificare.



"Terenul sintetic este un teren pe care nu prea il intalnim, mai ales la nivel de echipe nationale. Trebuie sa ne adaptam cat mai repede la conditiile de joc. Un rezultat de egalitate? Nu, nu ar fi un rezultat pozitiv", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.

De aceeasi parere este si Nicolae Stanciu, unul dintre fotbalistii exponentiali ai nationale. Totusi, Stanciu este increzator ca valoarea superioara a fotbalistilor romani isi va spune cuvantul indiferent de suprafata de joc.

"Nu cred ca e important cine marcheaza, e important sa castigam si sa luam toate cele trei puncte. Am vazut poze pe internet cu terenul, sper sa ne adaptam rapid. Nu avem amintiri placute din Kazakhstan unde am jucat tot pe teren sintetic si speram sa nu se repete istoria. Nu vreau sa par arogant si lipsit de respect, dar cred ca suntem mai buni decat ei. Dar trebuie sa aratam asta in teren. Probabil, terenul sintetic va echilibra sansele pentru ei", a declarat Nicolae Stanciu la conferinta de presa.

Cosmin Contra a fost mai temperat in declaratii, insa mesajul din background a fost acelasi: Romania nu trebuie sa faca vreun pas gresit in Lituania pentru a mai putea spera sa lupte cu sanse reale la prima pozitie in grupa.



"Un meci important in economia grupei. In dorinta noastra de a ramane in carti pentru castigarea grupei avem nevoie de un rezultat pozitiv. Intalnim o echipa a Lituaniei care chiar daca a pierdut ambele meciuri a avut momente psihologice din care putea sa scoata rezultate mai bune. Chiar daca am avut doar doua zile cu efectivul complet, cred ca mesajul transmis baietilor a fost foarte clar. Sper ca la ora jocului, baietii sa prind o zi buna si sa castigam acesti meci", a mai completat Contra.

Dupa antrenamentul efectuat miercuri seara, Contra pare ca a decis in proportie de 90% echipa pe care o va trimite in teren contra Lituaniei. Surpriza cea mai mare este titularizarea lui Denis Dragus pustiul Viitorului.

Cum ar putea arata Romania la meciul cu Lituania: Tatarusanu - Manea, Tamas, Sapunaru, Bancu - Razvan Marin, Anton - Chipciu, Stanciu, Dragus -Tucudean.

Tamas, revenit dupa 1000 de zile la echipa nationala, va fi el titular. Contra are mari probleme la nivelul fundasilor centrali din pricina accidentarilor. Tamas nu l-a recunoscut pe tanarul Dragus la antrenamente. Cand Tamas debuta la echipa nationala, Dragus avea 4 ani.

Meciurile jucate pana acum de Romania in Nations League:

Romania - Muntenegru 0-0

Serbia - Romania 2-2

Meciurile care urmeaza pentru Romania in Nations League:

Lituania - Romania (11 octombrie)

Romania - Serbia (14 octombrie)

Romania - Lituania (17 noiembrie)

Muntenegru - Romania (20 noiembrie)

Toate meciurile nationalei Romaniei vor putea fi urmarite in direct la ProTV.

Clasamentul Grupei 4, Liga C, in Nations League:

1. Muntenegru 4 puncte

2. Serbia 4 puncte

3. Romania 2 puncte

4. Lituania 0 puncte



Programul transmisiunilor pe ProTV si ProX

Lituania - Romania, joi, ora 21:45

Romania - Serbia, duminica, ora 16:00

Romania U21 - Tara Galilor, vineri, ora 19:00

Romania U21 - Liechtenstein, marti, ora 21:00

EMISIUNILE

In fiecare seara, emisiunile de UEFA Nations League se vad la PRO TV si PRO X.

Joi, seara de fotbal este deschisa cu emisiunea care prefateaza meciul cu Lituania, de la ora 21:00.

Printre invitati se numara Ciprian Marica, Dorinel Munteanu, Cristi Munteanu, Edi Iordanescu, Adrian Iencsi si Vivi Rachita. Gazdele vor fi Vadim Vijeu, Dan Pavel si Mihai Mironica.

In cadrul emisiunilor, puteti urmari in exclusivitate rezumatele ample ale tuturor partidelor care se joaca in UEFA Nations League.

Comentatorii celor 4 meciuri ale nationalelor Romaniei - Costi Mocanu, Felix Draghici, Ion Alexandru, Andrei Radulescu si Bogdan Hofbauer.