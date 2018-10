LITUANIA - ROMANIA, LIVE, LA PRO TV | "Sper sa nu se repete istoria din Kazahstan!" Stanciu, "intepaturi" pentru rivali: "Nu vreau sa par arogant si lipsit de respect!"

Meciurile Romaniei cu Lituania si Serbia se vad in direct la PRO TV. PRO X transmite partidele nationalei de tineret.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX!

Nicolae Stanciu are emotii in privinta gazonului sintetic din Lituania. Stanciu nu si-ar dori sa se repete experienta din Kazahstan acolo unde "tricolorii" au jucat tot pe un teren sintetic si nu au reusit sa castige meciul.

Stanciu este insa increzator si spune ca nationala Romaniei este mai buna decat cea a Lituaniei, iar victoria baietilor lui Contra ar fi un rezultat normal.

"Nu cred ca e important cine marcheaza, e important sa castigam si sa luam toate cele trei puncte. Am vazut poze pe internet cu terenul, sper sa ne adaptam rapid. Nu avem amintiri placute din Kazakhstan unde am jucat tot pe teren sintetic si speram sa nu se repete istoria. Nu vreau sa par arogant si lipsit de respect, dar cred ca suntem mai buni decat ei. Dar trebuie sa aratam asta in teren. Probabil, terenul sintetic va echilibra sansele pentru ei", a declarat Nicolae Stanciu la conferinta de presa.

Lituania - Romania se va disputa joi seara, ora 21:45, si va fi transmis in direct pe Pro TV.