LITUANIA - ROMANIA, LIVE, LA PROTV | Ochii la minge, nu in tribune :) Iubita selectionerului Lituaniei vine la meciul cu Romania

O bomba sexy vine la meciul Romaniei din Lituania. Meciul nationalei va fi la PRO TV, joi, la 21.45.

Fotbalistii nationalei n-ar trebui sa se uite in tribuna la Vilnius, unde va fi prezenta si Viktorija. E iubita cu 18 ani mai tanara a selectionerului Lituaniei. Acesta are 43 de ani si a divortat de 2 ori.



"Arlauskis n-are loc acum in nationala", spune adversarul lui Contra. Romanii nu-l sperie.



"Poate nu mai aveti un superstar ca Hagi sau Popescu, dar jucatorii vostri sunt buni", a declarat Edgars Jankauskas, selectionerul Lituaniei.