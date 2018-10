LITUANIA - ROMANIA, LIVE, LA PRO TV | "Cred ca mesajul transmis baietilor a fost foarte clar!" Intrebarea care l-a enervat pe Contra si raspunsul transant: "NU!"

Meciurile Romaniei cu Lituania si Serbia se vad in direct la PRO TV. PRO X transmite partidele nationalei de tineret.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Romania are nevoie de victorie in Lituania pentru a ramane in lupta pentru suprematie in grupa de Nations League. Cosmin Contra este constient de acest lucru si si-a "setat" fotbalistii pe obiectiv, insa este constient ca terenul sintetic al gazdelor ar putea reprezenta o problema mare in obtinerea rezultatului dorit.

Selectionerul a parut putin deranjat in momentul in care unul dintre jurnalistii lituanieni l-a intrebat daca ar fi multumit cu o remiza. Contra a raspuns clar si direct: "Nu!"

"Un meci important in economia grupei. Dupa primele meciuri e clar ca partida de maine seara este una importanta pentru noi. In dorinta noastra de a ramane in carti pentru castigarea grupei avem nevoie de un rezultat pozitiv. Intalnim o echipa a Lituania care chiar daca a pierdut ambele meciuri a avut momente psihologice din care putea sa scoata rezultate mai bune. Chiar daca am avut doar doua zile cu efectivul complet, cred ca mesajul transmis baietilor a fost foarte clar. Sper ca la ora jocului, baietii sa prind o zi buna si sa castigam acesti meci.



Terenul sintetic este un teren pe care nu prea il intalnim, mai ales la nivel de echipe nationale. Trebuie sa ne adaptam cat mai repede la conditiile de joc. Un rezultat de egalitate? Nu, nu ar fi un rezultat pozitiv", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.

Lituania - Romania se va disputa joi seara, ora 21:45, si va fi transmis in direct pe Pro TV.