Cele două naționale se întâlnesc în etapa #4 din cadrul Grupei 2 a urnei C din Nations League. Tricolorii se află deja în Kaunas și se pregătesc intensiv de jocul de pe ”S. Dariaus ir S. Girėno stadionas”.



Cosmin Contra e sincer înainte de Lituania - România: ”Nu a fost ușor”



Cosmin Contra, fostul selecționer al României, a mărturisit că prima reprezentativă va avea de furcă împotriva Lituaniei. De asemenea, Contra a precizat că echipa a crescut mult din punct de vedere valoric și că tricolorii au început să prindă minute bune la cluburile lor.



”Urmează un meci dificil cu Lituania. A fost un meci foarte greu și în tur. Dacă e iarbă mai bine. Ultima oară când am jucat în Lituania am jucat pe teren artificial și nu ne-a fost ușor deloc.



A crescut echipa națională de la calificarea la EURO 2024, de la rezultatele din Germania...



Jucătorii au început să joace la echipele lor, la un nivel foarte bun. Asta se vede pe teren. Încrederea pe care o au Man, Mihăilă, Marin, Stanciu care joacă meci de meci cu mine aici împotriva unor adversari grei”, a spus Cosmin Contra, potrivit DigiSport.



Cum arată grupa României din Nations League



După trei etape desfășurate în Grupa 2, România se situează în fruntea clasamentului cu 9 puncte, după 3 victorii consecutive: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania și 3-0 vs. Cipru.