LITUANIA - ROMANIA, LIVE, LA PRO TV | Contra a inclus pe lista doua nume surpriza! Jucatorii anuntati chiar inaintea meciului cu Lituania

Meciurile Romaniei cu Lituania si Serbia se vad in direct la PRO TV. PRO X transmite partidele nationalei de tineret.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Cosmin Contra a anuntat la conferita de presa dinaintea meciului cu Lituania ca a inclus pe lista largita alti doi fotbalisti. Este vorba despre Liviu Antal si Vlad Morar, jucatori pe care selectionerul ii va tine sub o supraveghere mai atenta.

"Nu l-am urmarit pe Antal, nu a fost luat in calcul pentru aceasta actiune. L-am introdus pe lista de 55 de jucatori care trebuie urmariti. Acum sunt 55, caci l-am introdus si pe Vlad Morar.

Am incercat pana acum sa dau continuitate jucatorilor cu care am inceput, dar accidentarile m-au facut sa apelez si la alte nume, dar pe care le cunosteam deja. Eu sunt multumit de cum s-au pregatit si evoluat fotbalistii care au lucrat pana acum cu mine, de aceea n-am avut motive sa schimb", a declarat Cosmin Contra la conferinta de presa.

Liviu Antal este golgheter chiar in Lituania. Antal a reusit 26 de goluri in acest sezon. Vlad Morar joaca in Grecia, la Panetolikos, si se numara printre golgheterii campionatului elen.

Lituania - Romania se va disputa joi seara, ora 21:45, si va fi transmis in direct pe Pro TV.