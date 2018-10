LITUANIA - ROMANIA, PROTV | Romanii, asteptati cu alcool tare si radiatoare pentru incalzire la conferinta de la Vilnius. FOTO

17:54 Cade recordul?



Nationala Romaniei intalneste joi seara, de la 21:45, in direct la PROTV, reprezentativa Lituaniei. Apoi, Romania intalneste Serbia in derby-ul grupei, dumunica, de la ora 16:00, in direct la PROTV. Interesul pentru partida cu sarbii este imensa. Pana acum s-au vandut 32019 de bilete, iar organizatorii astepta ca arena sa fie sold out la startul partidei.



Si nationala U21, care intalneste Tara Galilor vineri de la 19:00 in direct la PROX, va avea parte de sustinere masina. Pana acum s-au vandue 6670 de bilete, anunta organizatorii.