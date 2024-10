România o întâlnește pe Lituania în deplasare, pe ”S. Dariaus ir S. Girėno stadionas” din Kaunas, marți, 15 octombrie, de la ora 21:45, în etapa #4 din Grupa 2 a urnei C din Nations League.



Cine arbitrează Lituania - România



Meciul va fi arbitrat de scoțianul Nicholas Walsh, în vârstă de 33 de ani, care a condus în acest sezon 5 meciuri în campionatul Scoției, inclusiv în liga secundă, două în Cupa Ligii și trei în cupele europene.



Walsh va fi asistat de Graeme Stewart și Calum Spence, iar Christopher Graham va fi arbitru de rezervă. În camera VAR, se vor afla John Beaton și Ross Hardie.



Cum arată grupa României din Nations League



După trei etape desfășurate în Grupa 2, România se situează în fruntea clasamentului cu 9 puncte, după 3 victorii consecutive: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania și 3-0 vs. Cipru.



Lituania, în schimb, e ultima clasată fără niciun punct acumulat după primele trei runde disputate: 0-1 vs. Cipru, 1-3 vs. România și 1-2 vs. Kosovo sunt eșecurile înregistrate de lituanieni.



1. România - 9p (golaveraj 8)

2. Kosovo - 6p (golaveraj 2)

3. Cipru - 3p (golaveraj -6)

4. Lituania - 0p (golaveraj -4)



Cum arată lotul convocat de Mircea Lucescu pentru ”dubla” din NL



PORTARI: Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 26/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 2/0)



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 23/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 33/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 41/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6)



MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 30/8), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 76/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 61/7), Marius MARIN (Pisa | Italia, 24/0), Darius OLARU (FCSB, 22/0), Victor DICAN (Farul Constanța, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 41/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 18/1), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 26/5), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova, 20/4)



ATACANȚI: George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 45/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 40/5), Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 17/4)



Programul Grupei 2 a Ligii Națiunilor