ROMANIA - LITUANIA | Puscas, gol dupa 7 minute pentru nationala: "Era visul meu de cand eram copil!" Ce spune despre Contra: "E dur, dar atat cat trebuie!"

George Puscas a fost la a treia convocare la prima reprezentativa, dar la primul meci ca titular. A marcat contra Lituaniei dupa doar 7 minute.

Puscas ii multumeste lui Contra pentru a ca a avut incredere in el sa-l trimita ca titular.

"A fost visul meu de cand eram, sa dau gol la nationala Romaniei. Multumesc familiei si lui Mister pentru ca a avut incredere in mine si m-a trimis in teren din primul minut. Am avut emotii pozitive care m-au facut sa simt la maximum ca acest sport iti da emotii incredibile. Contra este un selectioner dur, dar cu limita, atat cat trebuie! Asta inseamna ca are personalitate", a declarat George Puscas pentru ProTV.