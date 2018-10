Vine Mourinho in Romania? Portughezul urmareste doi jucatori si vrea sa-i transfere pe bani multi la Manchester United

Lituania - Romania, joi, 21:45, PROTV! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, PROTV! Toate rezumatele din Nations League sunt la PROX de la 23:30 si pe www.sport.ro!

Jose Mourinho cauta intariri pentru Manchester United.

Pe locul 8 cu United in Premier League, Mourinho cauta intariri in pauza de iarna pentru a-si salva postul. Antrenorul portughez a mai venit anul acesta in Romania, la partida cu Finlanda de la Ploiesti.

De aceasta data, Mourinho va merge joi in Serbia, la partida adversarei Romaniei din Nations League, cu Muntenegru. Acolo vrea sa-i vada pe Nikola Milenkovic, fundasul central in varsta de 20 de ani al Fiorentinei, si pe Milinkovic Savic, mijlocasul central in varsta de 23 de ani al lui Lazio.

Milenkovic e un debutant si este evaluat la 15 milioane de euro, in timp ce Savic e una din cele mai interesante tinte din fotbalul european, cotat la 90 de milioane de euro!



Daca Savic e deja un nume cunoscut, Milenkovic e considerat noua stea a fotbalului din Serbia. El a fost cumparat de Fiorentina de la Partizan in 2017 cu 5 milioane de euro, iar acum este titular indiscutabil in Serie A.



In acest sezon, Nikola Milenkovic a jucat 8 meciuri si a marcat 2 goluri.

In functie de evolutiile celor doi, Mourinho poate decida sa-i urmareasca si duminica, la meciul dintre Romania si Serbia, programat la ora 16:00, in direct la PROTV.