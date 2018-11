ROMANIA - LITUANIA | Prima reactie a lui Ianis dupa debutul la nationala: "Nu ma multumesc cu debutul, vreau sa obtin performante!" Ce va face cu tricoul

Ianis Hagi a debutat pentru echipa nationala la fix 35 de ani de la debutul tatalui sau pentru prima reprezentativa si la 25 de ani de la meciul cu Tara Galilor, partida ce trimitea nationala Romaniei la Mondialul de poveste din 1994.

Ianis Hagi este multumit si fericit de faptul ca a debutat pentru nationala mare, dar a precizat ca nu se va multumi cu atat. Visul sau este sa devina liderul acestei nationale si sa califice echipa la multe turnee finale.

"Suntem destui si pe langa noi, mai sunt si Razvan Marin, Manea. Inseamna ca am facut o treaba buna la U21, practic am facut istorie. Speram sa repetam si la echipa mare performantele de la U21. Trebuie sa ramanem concentrati pe ce avem de facut zi de zi. O sa-l tin acasa (n.red. tricoul de debut la echipa nationala), o sa-mi aduc aminte de aceasta convocare. M-am simtit bine, ii stiam pe majoritatea jucatorilor. Sper sa vin cat mai des la nationala. Mi-a urat bafta (n.red. Gica Hagi) si sa imi vad de treaba mea ca stiu ce am de facut. E un pas important in cariera mea, dar visul meu e sa devin jucator de baza si sa obtin performante cu echipa nationala", a declarat Ianis Hagi pentru ProTV.