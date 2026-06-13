OPINIE Vor fi îmblânziți „balaurii” Braziliei?

Vor fi îmblânziți „balaurii” Braziliei? Opinii
Ionut Stoica
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Ionuț Stoica scrie despre șansele trupei lui Carlo Ancelotti să câștige Cupa Mondială.

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Din articol

Brazilia pornește, ca de fiecare dată, printre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale. Totuși, spre deosebire de edițiile precedente, optimismul din jurul Seleção se bazează mai degrabă pe amintiri decât pe stabilitatea din ultimii ani.

După o perioadă agitată, în care nu mai puțin de patru selecționeri și 84 de jucători au trecut prin echipa națională din 2023 încoace, Brazilia l-a instalat pe Carlo Ancelotti în vara lui 2025. 

Selecționerul italian a folosit în majoritatea partidelor un sistem extrem de ofensiv, cu doar doi mijlocași centrali și patru jucători de atac. 

Casemiro și Bruno Guimaraes par titulari incontestabili la mijlocul terenului, în timp ce Vinicius Junior reprezintă principalul reper din ofensivă.

Problema este că multe dintre vedetele Braziliei nu au reușit să reproducă la echipa națională cifrele impresionante de la club.

Vinicius și Raphinha domină fotbalul european în tricourile lui Real Madrid și Barcelona, însă randamentul lor pentru Brazilia este considerabil mai scăzut.

Neymar, ultimul mare pariu?

Niciun nume nu stârnește însă mai multă emoție în Brazilia decât Neymar. Cel mai bun marcator din istoria naționalei, cu 79 de goluri în meciurile oficiale, revine la Cupa Mondială după aproape trei ani în care a lipsit de la prima reprezentativă.

Transferul la Santos i-a oferit șansa relansării, iar prestațiile sale au convins staff-ul tehnic să îi ofere un loc în lot. Chiar și într-o echipă aflată în dificultate, Neymar a fost lider la goluri, ocazii create, driblinguri și faulturi obținute, informează OPTA.

Pentru starul brazilian, turneul din SUA, Canada și Mexic poate reprezenta și ultima oportunitate de a cuceri trofeul care i-a lipsit întreaga carieră.

Poate Brazilia să câștige Mondialul?

Dacă în ofensivă există multe semne de întrebare, defensiva pare punctul forte al echipei. Marquinhos și Gabriel Magalhaes formează unul dintre cele mai solide cupluri de fundași centrali de la turneul final.

Sub comanda lui Ancelotti, cei doi au început împreună doar două partide, însă Brazilia le-a câștigat pe ambele fără să primească gol.

În plus, stilul preferat de italian se bazează pe tranziții rapide și contraatacuri, ceea ce poate transforma selecționata sud-americană într-un adversar extrem de periculos pentru marile forțe ale Europei.

Revenind. Poate Brazilia să câștige Mondialul? Păi, sincer vorbind, are suficient talent pentru a învinge orice adversar de la Cupa Mondială. Totuși, lipsa de continuitate din ultimii ani și timpul redus pe care Ancelotti l-a avut la dispoziție reprezintă motive de îngrijorare.

Dacă Vinicius, Raphinha și Neymar vor găsi formula potrivită în ofensivă, iar apărarea va confirma nivelul arătat în ultimele luni, chiar cred că Brazilia poate reveni pe tronul fotbalului mondial.

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