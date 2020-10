Jucatori de la FCSB, Viitorul, Craiova si Dinamo au fost chemati la nationala U19, care vrea sa castige Campionatul European in 2021

Reprezentativa U19 se afla in cantonament la Buftea si va juca iun amical cu Dinamo.

Nationala U19 antrenata de Daniel Oprescu se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal de la Buftea, incepand cu 5 octombrie. Acesta este cel de-al doilea stagiu de pregatire, dupa cel din luna septembrie, cand s-a jucat un amical cu FC Voluntari, castigat de juniorii "tricolori" cu 3-2. Selectionerii vor conduce mai multe sedinte de pregatire axate pe sincronizarea dintre jucatori, dezvoltarea principiilor de orientare si informare pe teren, insusirea unor elemente tactice si repetarea unor scheme de joc, urmand ca sambata, 10 octombrie, de la 11.00, sa se dispute un meci amical impotriva lui Dinamo. De asemenea, reprezentativa de juniori va disputa si doua meciuri amicale impotriva selectionatei similare a Frantei, programate pe 14 si 17 noiembrie, la Bucuresti.

SUNTEM DEJA CALIFICATI LA TURNEUL FINAL SI VREM CASTIGAREA TROFEULUI

Campionatul European U19 din 2021 va fi organizat de Romania, iar echipa noastra nationala este calificata din oficiu in calitate de gazda. Turneul final va avea la start opt echipe, impartite in doua grupe, si se va disputa in perioada 30 iunie - 13 iulie 2021. Cele patru stadioane pe care se vor juca meciurile sunt "Ilie Oana" din Ploiesti, "Anghel Iordanescu" din Voluntari, "Rapid Arena" si "Arcul de Triumf" din Bucuresti, ultimele doua urmand sa fie inaugurate pana in luna martie a anului viitor. Cum multi dintre juniori sunt beneficiari ai regulii U21 din Liga 1 si a celei U20 din Liga 2, conducerea FRF spera ca ei sa calce pe urmele nationalei U21, care a fost la un pas de finala CE 2019.

In noiembrie 2020, ar trebui sa se desfasoare editia din acest an a competitiei, care va fi gazduita de Irlanda de Nord, iar in aceasta luna ar trebui sa se organizeze meciurile de calificare din Elite Round.

LOTUL NATIONALEI U19 PENTRU ACEST CANTONAMENT:

Portari - Razvan Sava (FC Torino), Otto Hindrich (CFR Cluj)

Fundasi - Darius Grosu (FC Viitorul), Andrei Iana (CSM Slatina), David Talmaciu (Corona Brasov), Madalin Pascu (Sportul Chiscani), Ionut Mitran (CSU Craiova), Alexandru Chilili (FC Voluntari), Nicolae Sima (Turris-Oltul Turnu Magurele), Stefan Stefanovici (Sporting Juniorul Vaslui)

Mijlocasi - Ovidiu Perianu (FCSB), Stefan Panoiu (FC Rapid), Ioan Borcea (Dinamo), Botond Szondi (AFK Csikszereda), Florin Balan (Farul Constanta), Marian Danciu (CSU Craiova), Ahmed Bani (Dinamo), Octavian Popescu (FCSB), Stefan Baiaram (CSU Craiova), Alexi Pitu (FC Viitorul)

Atacanti - Andrei Istrate (FCSB), Ianis Stoica (CSM Slatina)

Antrenori - Daniel Oprescu (principal), Dinu Todoran (secund), Dumitru Moraru (portari)