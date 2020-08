Situatie fara precedent la Dinamo! Echipa mare este aproape RETROGRADATA in Liga 2, iar juniorii U19 au ajuns in finala Ligii Elitelor, unde vor juca cu Viitorul

Astazi s-au jucat semifinalele Ligii Elitelor la Mogosoaia.

UTA s-a infruntat cu Dinamo, iar CFR cu Viitorul. Echipa din Stefan cel Mare a reusit sa ajunga in finala competitiei, dupa ce a trecut de UTA la loviturile de la 11 metri, cu 4-3. Dupa cele 90 de minute, scorul a fost 2-2. Pentru Dinamo a marcat, Claudiu Stan in minutul 52 si Mihai Chiriac in 69. Pentru echipa aradeana a punctat Ovidiu Truta in 54 si Andrei Gavrila in 71.

Dintre jucatorii dinamovisti, doar Stefan Fara si Valentin Borcea au avut tangente cu echipa mare. Fara a fost depistat cu noul coronavirus si nu a putut debuta pentru echipa de seniori, iar Borcea a fost umilit de Adrian Mihalcea chiar de ziua lui, cand l-a trimis in teren si l-a schimbat dupa minutul 1.

In a doua semifinala, Viitorul a castigat cu 2-1 in fata lui CFR Cluj, gratie dublei reusite de Luis Munteanu din minutele 86 si 87. Pentru ardeleni a marcat Gheorghe Gondiu, in minutul 88.

Viitorul a folosit jucatori care au debutat deja in Liga 1: Louis Munteanu, Alexi Pitu, Alexandru Georgescu si Darius Grosu.

Finala va avea loc pe 3 august de la ora 11, la Centrul National de Fotbal de la Mogosoaia. Castigatoare va juca la anul in Youth League, in calitate de reprezentanta la Romaniei.