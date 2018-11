Calificarea MIRACULOASA pentru Romania U19 in Turul de Elita! Pustii aveau nevoie de o victorie cu 6-0 si o infrangere a Bulgariei! Ce s-a intamplat

Nationala Romaniei de la Under 19 s-a distras cu Gibraltarul.

Miracolul pentru nationala de tineret sub 19 ani a avut loc! Echipa lui Daniel Oprescu s-a calificat in Turul de Elita, ultimul pas inainte de Euro, dupa o victorie categorica cu Gibraltar, scor 8-0! Sefer 4′, 22′, Petrila 18′, Manolache 38′, Mihăilă 45′, 49′, 56′, Stoica 76′ au marcat golurile pentru Romania.

Succesul nationalei de U19 nu era insa suficient pentru calificarea mai departe. Un egal intre Grecia si Bulgaria le-ar fi trimis pe cele 2 mai departe! Insa grecii au invins cu 3-0 si au incheiat grupa cu 9 puncte si golaveraj +9!

In schimb, Romania a terminat la egalitate cu Bulgaria cu 4 puncte, golaverajul fiind superior nationalei Romaniei: 12-6 pentru Romania si 7-4 pentru Bulgaria! In meciul direct scorul a fost 1-1 dupa un gol primit in prelungiri de Romania.

Tragerea la sorti pentru Turul de Elita va avea loc pe 6 decembrie.

Iata echipa Romaniei U19:

Romania: 23. Duțu – 3. Jurj, 6. Leca, 20. Manolache-cpt, 21. Ispas – 10. Sefer, 18. Toma, 13. Mihaila – 7. Horsia, 17. Nitu (9. Stoica 46′), 11. Petrila. Antrenor: Daniel Oprescu

Rezerve: 1. Cristea – 2. A. Rus, 4. S. Serban, 8. Chiriac, 16. Țieranu, 17. M. Serban