Nationala U19 infrunta campiona europeana Spania cu jucatori de la Juventus si multi imprumutati de FCSB

„Tricolorii” incep drumul spre Euro 2020 contra Serbiei, gazda Grupei 2 calificare, pe 8 octombrie.

Laurentiu Rosu, selectionerul reprezentativei U19, a anuntat cei 20 de jucatori convocati pentru prima runda de calificare la turneul final al Euro 2020, care va avea loc in Irlanda de Nord. Reunirea echipei a avut loc pe 1 octombrie, la Timisoara, unde „tricolorii” se vor pregati pana pe 6 octombrie, cand este programata deplasarea spre Belgrad. La turneul preliminar din Serbia, nationala U19 va intalni tara-gazda, campioana europeana en-titre, Spania (2-0 cu Portugalia, in finala Euro 2019), si Lituania. In ultimele meciuri amicale, Romania a infruntat Ucraina (3-1 si 2-2) si Israelul (1-2, 3-1).

La Turul de Elita, programat in luna martie a anului 2020, se vor califica primele doua clasate in cele 13 grupe si cel mai bun loc trei, carora li se alatura Portugalia. La Campionatul European Under 19, care se va disputa in luna iulie a anului 2020, se vor califica cele sapte castigatoare ale grupelor de la Elita impreuna cu tara gazda, Irlanda de Nord.

Programul jocurilor din Serbia

8 octombrie 2019, ora 19.00 (ora Romaniei): ROMANIA - Serbia, Stadion FK Cukaricki

11 octombrie 2019, ora 15.00 (ora Romaniei): Spania - ROMANIA, Stadion FK Rad

14 octombrie 2019, ora 15.00 (ora Romaniei): Lituania - ROMANIA, Stadion Radski FK Zemun

Lotul Romaniei U19 pentru turneul de calificare:

Portari: Razvan Ducan (Campionii FC Arges, imprumutat de la FCSB), Szilard Gyenge (FK Miercurea Ciuc)

Fundasi: Alexandru Sirbu (Dunarea Calarasi, imprumutat de la CS „U” Craiova), Tudor Telcean (Universitatea Cluj), Stefan Nedelcu (Metalul Buzau), Gabriele Boloca (Juventus Torino / Italia), Andreas Dumitrescu (FC Lugano / Elvetia), Radu Dragusin (Juventus Torino / Italia)

Mijlocasi: Darius Ghindoveanu (MSV Duisburg / Germania), Salvatore Marrone (Dunarea Calarasi, imprumutat de la FCSB), Aurel June (Foresta Suceava, imprumutat de la Sporting Vaslui), Andrei Marginean (US Sassuolo / Italia), Gabriel Toma (Dunarea Calarasi, imprumutat de la Rapid), Cristian Dumitru (Academica Clinceni, imprumutat de la FCSB), Alexandru Negrean (Viitorul Pandurii Targu Jiu, imprumutat de la Academia Hagi), David Miculescu (UTA Arad), Calin Popescu (ASU Poli Timisoara, imprumutat de la Sepsi), Damian Isac (UTA Arad)

Atacanti: Luis Nitu (Universitatea Craiova), Leonardo Mitruscsak (CSM Sighetu Marmatiei)