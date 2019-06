Nationala care a invins dramatic Romania la U19 tocmai a devenit campioana mondiala la U20! Ucraina a cucerit titlul mondial

Ucraina a castigat titlul mondial la U20.

Ucraina a castigat titlul mondial la U20, dupa ce a invins Coreea de Sud cu scorul de 3-1 in finala disputata sambata in orasul polonez Lodz.

Coreea de Sud a deschis rapid scorul, in minutul 5, prin Kang-In Lee, din penalty. Ucraina a revenit prin golurile lui Vladislav Supriaga (34, 52) si Ghiorghi Titaisvili (89).

Calificarea in finala a fost o premiera pentru cele doua tari. In semifinale, Ucraina s-a impus cu 1-0 in fata Italiei, iar Coreea de Sud a trecut cu acelasi scor de Ecuador.

Vineri, in meciul pentru locul 3, la Gdynia, Ecuadorul a trecut cu 1-0 de Italia, dupa prelungiri, prin golul lui Richard Mina din minutul 104.

Romania, invinsa dramatic de Ucraina



In 2018, pe cand nationala proaspat campioana mondiala a Ucrainei se incadra la categoria U19, Romania a cedat dramatic in fata acesteia la Ploiesti. Romania a condus cu 1-0, dar a pierdut cu 1-2 in ultimele minute de joc. Morutan a marcat golul Romaniei in minutul 74, dar a fost eliminat pentru ca si-a dat tricoul jos! Romania si-a vazut atunci spulberat visul de a participa la EURO U19.