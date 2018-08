Dinamo pierde tot! Capitanul nationalei U19 si-a reziliat contractul cu Dinamo si a semnat cu Viitorul

Fundasul central Constantin Dima este noul jucator al Viitorului.

FC Viitorul a anuntat transferul lui Constantin Dima, fundasul central care poarta si banderola de capitan in nationala U19 a Romaniei.

Dima si-a reziliat saptamana trecuta contractul cu Dinamo si a semnat ieri cu echipa lui Hagi.

"Fundasul central Constantin Dima este de astazi noul jucator al formatiei FC Viitorul. In varsta de 19 ani, Dima este international de juniori si a semnat un contract valabil pentru urmatorii 4 ani cu formatia constanteana. Constantin Dima a mai evoluat pentru formatiile Sepsi Sf. Gheorghe si Dinamo Bucuresti. FC Viitorul ii ureaza bun venit si cat mai multe realizari in tricoul negru-albastru", se arata in comunicatul Viitorului.

Desi este considerat un fundas de mare perspectiva, Dima nu a facut pasul la echipa mare a lui Dinamo, clubul din Stefan cel Mare preferand sa il imprumute la Metalul Resita si Sepsi Sf Gheorghe in ultimele doua sezoane.

Dinamo are in acest moment a doua cea mai slaba defensiva din Liga I, cu 10 goluri primite in cinci meciuri. Doar Voluntari sta mai rau, cu 11 goluri primite.





Viitorul va juca duminica, pe teren propriu, cu FCSB (21:00).