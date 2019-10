Razbunarea lui Morutan! La un an si jumatate de la cosmarul care i-a rapit nationalei U19 visul de Mondial, mijlocasul si-a luat revansa: VIDEO

Olimpiu Morutan a marcat un gol in Romania U21 - Ucraina U21, meci incheiat 2-0.

ROMANIA U21 - UCRAINA U21 | Nationala de tineret a Romaniei a invins cu 2-0 Ucraina, la Ploiesti. Morutan si Adi Petre au marcat in repriza a doua pentru echipa antrenata de Mirel Radoi. Morutan si-a luat revansa in fata ucrainienilor pentru meciul disputat in urma cu un an si jumatate pe acelasi stadion.

In martie 2018, Morutan a marcat in Romania U19 - Ucraina U19. El a deschis scorul, dar si-a dat tricoul jos si a fost eliminat. Ulterior, Romania a incasat doua goluri si a pierdut calificarea.

Jucatorul FCSB-ului nu a mai repetat gestul si acum.