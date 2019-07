Real Madrid l-a imprumutat pe unul dintre cei mai buni jucatori de la echipa U19.

Alexandru Tirlea a fost imprumutat de "galactici" in liga a treia, la Salamanca. Tirlea are si cetatenie spaniola si a impresionat sezonul trecut la formatia U19 a celor de la Real. Tirlea poate juca atat ca fundas dreapta, cat si ca mijlocas dreapta.



Ovidiu Stanga sau Bogdan Stelea au mai jucat in trecut la Salamanca.