Partida FCSB - FC Argeș, din runda a șaptea a Superligii, va avea loc duminică, de la ora 21:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Roș-albaștrii” vin după remiza 2-2 cu Aberdeen, din turul play-off-ului Europa League.

Daniel Bîrligea e out! Anunțul făcut de MM Stoica

Daniel Bîrligea a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în meciul cu formația scoțiană, meci în care atacantul a marcat și a oferit o pasă de gol.

Mihai Stoica a anunțat că Bîrligea nu va fi disponibil pentru meciul cu FC Argeș din Superliga și va fi odihnit pentru partida retur cu Aberdeen de la București.

„Bîrligea nu cred că va fi în lot. Bîrligea stă în gheaţă până joi.

Înainte de meci vorbeam cu Gigi despre Thiam, despre Bîrligea, şi i-am zis aşa: «Pe Dică şi Rusescu nu i-am considerat atacanţi, ci număr 10». Am zis: «Gigi, după Thereau, nu am avut un atacant de valoarea lui Bîrligea». Asta e părerea mea.

Am făcut comparaţie şi între el şi Louis Munteanu, un jucător excepţional, dar îl prefer pe Bîrligea, că are alte calităţi şi văd altceva la el”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

