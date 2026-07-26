Așa cum presa din Grecia a anunțat în urmă cu cinci zile, Șut și-a dat acordul pentru a se transfera la Levadiakos și de a lucra din nou cu foștii săi antrenori. În cursul zilei de duminică, mutarea a devenit și oficială.

Adrian Șut este al doilea jucător trecut pe la FCSB pe care Charalambous și Pintilii îl transferă la Levadiakos. Primul a fost Alexandru Pantea, împrumutat de la fosta campioană a României.

Adrian Șut, oficial la Levadiakos

”Levadiakos FC are plăcerea de a anunța transferul fotbalistului internațional român Adrian Șut.

(...)

Adrian, îți urăm bun venit în familia Levadiakos! Îi dorim sănătate și mult succes!”, au transmis grecii.