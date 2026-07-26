OFICIAL Adrian Șut, prezentat la noua sa echipă: ”Bun venit!”

Adrian Șut, prezentat la noua sa echipă: ”Bun venit!” Fotbal extern
SPORT.RO
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Adrian Șut (27 de ani) a plecat de la Al-Ain și a fost transferat de Levadiakos, echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

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Așa cum presa din Grecia a anunțat în urmă cu cinci zile, Șut și-a dat acordul pentru a se transfera la Levadiakos și de a lucra din nou cu foștii săi antrenori. În cursul zilei de duminică, mutarea a devenit și oficială.

Adrian Șut este al doilea jucător trecut pe la FCSB pe care Charalambous și Pintilii îl transferă la Levadiakos. Primul a fost Alexandru Pantea, împrumutat de la fosta campioană a României.

Adrian Șut, oficial la Levadiakos

”Levadiakos FC are plăcerea de a anunța transferul fotbalistului internațional român Adrian Șut.

(...)

Adrian, îți urăm bun venit în familia Levadiakos! Îi dorim sănătate și mult succes!”, au transmis grecii.

Înainte de a alege destinația din Grecia, mijlocașul s-a aflat în atenția mai multor cluburi. Presa din Golf a menționat recent un interes din partea formației Al-Shabab pentru transferul fotbalistului pe care Al-Ain plătit suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l achiziționa de la FCSB.

Gigi Becali l-a vrut înapoi la FCSB, însă jucătorul a exclus varianta unei reveniri în fotbalul românesc. Motivul principal este legat de aspectul financiar, mijlocașul beneficiind în prezent de un salariu anual care se ridică la un milion de euro.

Parteneriatul dintre Elias Charalambous și Mihai Pintilii a adus performanțe notabile pe banca celor de la FCSB. Cei doi au condus echipa spre câștigarea ultimelor două titluri de campioană și a două Supercupe, obținând totodată o calificarea până în optimile de finală ale Europa League.

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