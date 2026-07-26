La revenirea sa în competiţie cu Santos după eliminarea Braziliei din Cupa Mondială din 2026, Neymar a marcat o dublă împotriva echipei Chapecoense (2-2).

Însă nu performanţa atacantului brazilian a stârnit reacţii, ci mai degrabă sărbătorirea primului său gol, după o frumoasă combinaţie în careul advers cu coechipierul său Alvaro Barreal.

Neymar, ”dublă” și răspuns pentru contestatari

După ce a marcat, Neymar a mimat o distribuire de cărţi, făcând referire directă la criticile privind participarea sa la un turneu de poker... în timp ce Santos disputa şi câştiga meciul din şaisprezecimile de finală ale Copa Sudamericana împotriva echipei UCV FC (1-4). Vedeta braziliană şi-a continuat apoi sărbătorirea folosind stâlpul de colţ ca pe o crosă de golf.

Un turneu de poker la Las Vegas la o săptămână după eliminarea din Cupa Mondială

La o săptămână după ce şi-a anunţat retragerea din echipa naţională, în urma eliminării Braziliei în faţa Norvegiei la Cupa Mondială (1-2), Neymar şi-a prelungit şederea în Statele Unite. Starul brazilian s-a îndreptat spre Las Vegas pentru a participa la un turneu de poker. Şi, din nou, momentul a fost prost ales. Pentru că participarea celui care s-a retras din Seleçao coincide cu sfertul de finală al Cupei Mondiale al coechipierilor lui Erling Haaland, cei care au învins Brazilia, împotriva Angliei (1-2).

„Neymar joacă astăzi poker la nivel profesional, iar pokerul a fost unul dintre factorii care au determinat renunţarea sa la fotbal”, a afirmat fostul jucător profesionist de poker Victor Garcia pe contul său de X.

„De ce? Programul exigent al jocului, nopţile albe şi mintea împinsă la extrem. Este alegerea lui, ar trebui doar să fie sincer”, a adăugat el apoi, scrie News.ro.