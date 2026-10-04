Ioan Becali, concluzie surprinzătoare după coșmarul naționalei României: „El e învingătorul”

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România vine după trei înfrângeri consecutive în această grupă, ultima fiind și cea mai clară, 0-6 în deplasarea cu Polonia.

Ioan Becali surprinde după Polonia - România 6-0: „El e învingătorul”

Cunoscut impresar a vorbit despre meciurile echipei naționala din această pauză competițională, pe care Gică Hagi le-a pierdut destul de clar.

Ioan Becali este de părere că singurul care a ieșit câștigat după cele trei înfrângeri din Nations League este Răzvan Burleanu, care a adus cele mai bune variante de selecționeri, Mircea Lucescu și Gică Hagi, dar până acum niciunul nu s-a dovedit varianta câștigătoare.

„În toată afacerea asta cu instalarea lui Hagi, singurul învingător e preşedintele Federaţiei. Vi l-am pus pe Iordănescu. V-a calificat. L-am adus pe Lucescu. V-a câştigat toate meciurile din Nations League. A ajuns la baraj. A pierdut cu Turcia. A pierdut şi viaţa, din păcate.

Vi l-am adus şi pe Rege. Ce vreţi să mai aduc? Sunt eu de vină? Deci, învingătorul acestor meciuri, acestei perioade e FRF, în frunte cu preşedintele ei”, a declarat Giovanni Becali, conform orangesport.ro.