Ioan Becali, concluzie surprinzătoare după coșmarul naționalei României: „El e învingătorul”

Ioan Becali, concluzie surprinzătoare după coșmarul naționalei României: „El e învingătorul” Nationala Ioan Becali, pregătit de un transfer record după EURO 2024: "40 de milioane de euro în decembrie!"
SPORT.RO
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Ioan Becali a spus cine este singurul câștigător după meciurile echipei naționale.

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ioan becaliRomaniaPoloniaRazvan BurleanuFRF
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Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

România vine după trei înfrângeri consecutive în această grupă, ultima fiind și cea mai clară, 0-6 în deplasarea cu Polonia.

Ioan Becali surprinde după Polonia - România 6-0: „El e învingătorul”

Cunoscut impresar a vorbit despre meciurile echipei naționala din această pauză competițională, pe care Gică Hagi le-a pierdut destul de clar.

Ioan Becali este de părere că singurul care a ieșit câștigat după cele trei înfrângeri din Nations League este Răzvan Burleanu, care a adus cele mai bune variante de selecționeri, Mircea Lucescu și Gică Hagi, dar până acum niciunul nu s-a dovedit varianta câștigătoare.

În toată afacerea asta cu instalarea lui Hagi, singurul învingător e preşedintele Federaţiei. Vi l-am pus pe Iordănescu. V-a calificat. L-am adus pe Lucescu. V-a câştigat toate meciurile din Nations League. A ajuns la baraj. A pierdut cu Turcia. A pierdut şi viaţa, din păcate.

Vi l-am adus şi pe Rege. Ce vreţi să mai aduc? Sunt eu de vină? Deci, învingătorul acestor meciuri, acestei perioade e FRF, în frunte cu preşedintele ei”, a declarat Giovanni Becali, conform orangesport.ro.

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Hagi e convins: eliminarea lui Drăgușin a stricat totul în meciul cu Polonia

România a încasat șase goluri, în primele două etape din Nations League, și apoi alte șase goluri, în ultima rundă, pe terenul Poloniei. Hagi și susținătorii săi se agață de faptul că, la Varșovia, totul s-a năruit după cartonașul roșu primit de Radu Drăgușin, în minutul 20. Ce-i drept, până la această eliminare, jocul naționalei arăta bine și nimic nu anunța dezastrul care avea să vină.

„La Varșovia, polonezii au avut un om în plus și au știut să profite. Și, cred eu, de aici a venit diferența mare de pe tabelă“, a spus seleționerul României, astăzi, în fața jurnaliștilor.

Totuși, Hagi a și admis că echipa sa se confruntă cu mari probleme pe faza de apărare.

„Totul e posibil. Dar trebuie să muncim foarte bine, ca să ajungem unde vrem. Marcăm goluri, dar primim foarte multe goluri. Trebuie să evaluăm, să analizăm și să mergem înainte. Eu cred că în defensivă încă nu facem lucrurile bine. Pentru că am adus niște schimbări. Ne dorim să fim mai agresivi, să avem apărarea avansată. Treptat însă, cred că vom face lucrurile mai bine. Din punctul meu de vedere, trebuie să faci ambele faze ca echipă“, a subliniat Hagi.

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