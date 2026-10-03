„Îl scoteam pe Ianis!” Marius Șumudică nu are milă de Gică Hagi după 0-6 cu Polonia: „Strategie sinucigașă”

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Marius Șumudică nu are milă de Gică Hagi după 0-6 cu Polonia

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. Totuși, duelul de la Varșovia a luat o turnură nefavorabilă în minutul 22, când Radu Drăgușin a primit cartonașul roșu, după o împingere ușoară în careu.

După ce Drăgușin a fost eliminat, Gică Hagi l-a scos de pe teren pe Valentin Mihăilă și l-a introdus pe Andrei Coubiș. Marius Șumudică susține că selecționerul a greșit, în condițiile în care Mihăilă este un jucător de viteză, iar naționala avea nevoie de el pe contra-atac.

Tehnicianul nu s-a ferit de cuvinte și a transmis că Gică Hagi a adoptat la Varșovia o „strategie sinucigașă”. Pe lângă acest aspect, Marius Șumudică a adăugat că nu s-ar fi așezat niciodată pe bancă în timpul jocului, așa cum a făcut-o antrenorul naționalei, deoarece un astfel de gest le transmite jucătorilor mesajul că „meciul este deja pierdut”.

„Este strategia lui, dar eu ca antrenor cu 20 și ceva de ani de experiență nu am înțeles. Trebuia să încerci să te aperi, să nu-l scoți pe Mihăilă, care e jucător de viteză. Să rămâi cu Man și Mihăilă, care să ceară mingea în profunzime. Noi ne-am scos jucătorul cu cea mai mare viteză. Eu îl scoteam pe Ianis și băgam un fundaș central.

Domnul Hagi știe cel mai bine ce a gândit, dar cred că a fost o strategie sinucigașă. Eu sunt ferm convins că el știe foarte mult fotbal. Este un antrenor cu experiență, a fost ca jucător la nivel înalt, dar în anumite momente trebuie să știi să iei decizii în timpul partidei, să ai reacție, să citești jocul. Din păcate, Gică nu a avut reacție ieri. Îți toarnă plumb în ghete o astfel de înfrângere, l-am văzut supărat pe scaun. Trebuie să stai în picioare, dacă lumea te vede jos pe scaun le arăți că ai capitulat”, a declarat Marius Șumudică, potrivit Fanatik.