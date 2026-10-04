Antrenorul Marin Barbu (68 de ani) a numit o greșeală tactică făcută de selecționerul Gheorghe Hagi (61) în umilința din Polonia (0-6).

Victor Pițurcă, dat exemplu lui Gică Hagi de Marin Barbu

„Magiun” a apreciat că Hagi ar fi trebuit să aibă o strategie concentrată mai mult pe faza defensivă și l-a dat drept exemplu pe Victor Pițurcă.

„Nu vreau să îl laud pe Pițurcă, dar când știa că joacă împotriva unor echipe mai valoroase stătea și el acolo pe fundul lui, juca pe contraatac, aștepta o fază fixă și am avut rezultate.

Uite, Gică al nostru s-a luat la fotbal cu ăștia, și cu om în minus, și ne-au dat multe”, a subliniat Marin Barbu, într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.