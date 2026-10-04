VIDEO EXCLUSIV Marin Barbu a identificat marea greșeală făcută de Gică Hagi. Fostul selecționer, dat ca exemplu

Marin Barbu a identificat marea greșeală făcută de Gică Hagi. Fostul selecționer, dat ca exemplu Nationala
Alexandru Hațieganu
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Echipa Nationalanationala romanieimarin barbuGica HagiVictor Piturca
Din articol

Antrenorul Marin Barbu (68 de ani) a numit o greșeală tactică făcută de selecționerul Gheorghe Hagi (61) în umilința din Polonia (0-6).

Victor Pițurcă, dat exemplu lui Gică Hagi de Marin Barbu

„Magiun” a apreciat că Hagi ar fi trebuit să aibă o strategie concentrată mai mult pe faza defensivă și l-a dat drept exemplu pe Victor Pițurcă. 

„Nu vreau să îl laud pe Pițurcă, dar când știa că joacă împotriva unor echipe mai valoroase stătea și el acolo pe fundul lui, juca pe contraatac, aștepta o fază fixă și am avut rezultate. 

Uite, Gică al nostru s-a luat la fotbal cu ăștia, și cu om în minus, și ne-au dat multe”, a subliniat Marin Barbu, într-o intervenție telefonică la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Marin Barbu

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CV-ul lui Marin Barbu

Marin Barbu a evoluat ca fotbalist profesionist între anii 1977 și 1995. El a jucat la Steaua București în anii 1982 și 1983.

În cariera sa de antrenor a pregătit echipe precum FC Brașov, Foresta Suceava, Petrolul Ploiești, Ceahlăul Piatra Neamț, UTA, Astra Giurgiu sau Juventus București și Sepsi OSK (ultima sa experiență ca antrenor principal interimar în 2019). 

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