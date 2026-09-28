”Experimentele” lui Hagi, în zadar?! Ioan Becali avertisment pentru ”Rege”: ”Se uită experiența!”

”Experimentele” lui Hagi, în zadar?! Ioan Becali avertisment pentru ”Rege”: ”Se uită experiența!” Nationala Ioan Becali, pregătit de un transfer record după EURO 2024: "40 de milioane de euro în decembrie!"
SPORT.RO
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România speră să își ia revanșa în meciul cu Bosnia, după eșecul cu Suedia, scor 1-2, din Nations League.

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Meciul de pe Arena Națională se joacă în această seară cu porțile închise.

Ioan Becali, avertisment pentru Gică Hagi înaintea meciului cu Bosnia

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Ioan Becali crede că indiferent de experimentele pe care Gică Hagi le propune pentru meciurile din Nations League, în cele din urmă, ”Regele” va reveni tot la echipa care a făcut minuni la EURO 2024, atunci când ”tricolorii” au învins Ucraina în meciul de debut.

Giovanni Becali este de părere că singurul jucător care sa impus în formula de start la națională este Ionuț Radu, care și-a găsit locul la Celta Vigo și apără constant. În rest, renumitul agent crede că cele mai bune soluții pe termen scurt și mediu sunt tot jucătorii pe care Edi Iordănescu s-a bazat la European.

Mai mult, impresarul a făcut trimitere și la situația lui Ianis Hagi, care a fost convocat la echipa națională chiar dacă a jucat foarte puțin la echipa de club. Chiar dacă Gică Hagi a spus că este foarte importantă experiență, Becali crede că ”experiența se uită” dacă jucătorii nu evoluează în cel puțin 50% din meciurile echipei de club.

Să nu-l acuzăm de nimic pe Hagi. Pe Radu nu poți să-l scoți din poartă, că joacă la Celta Vigo, în Spania, meci de meci. Fundaș dreapta, Rațiu joacă și are un preț. Drăgușin a început să joace la Fiorentina, dar e jucător de viitor și de actualitate. Bancu, fundaș stânga, va mai juca până la European, apoi Borza. Răzvan Marin va juca 100%, că joacă la AEK în UCL. Cu Coubiș a fost o încercare, să vadă cum reacționează.

La mijlocul terenului: Răzvan Marin, Hagi, Marius Marin, căpitanul Stanciu. Apoi, sus, Dennis Man. Nu-l mută nimeni de acolo. Eventual, în funcție de formă, se luptă cu Moruțan. Pe stânga, în locul lui Mihăilă, chiar că n-ai ce. Și ajungem atunci, în majoritatea cazurilor, la echipa care a jucat la Euro acum doi ani.

Hagi i-a chemat pe mulți din respect, dar mulți se vor curăța. Mulți, din cauza vârstei, și puțini, din cauza formei slabe pe care o vor avea. Cel mai important e că nu joacă la echipele lor. Și Hagi a zis că n-are importanță că nu joacă la echipele lor, că au experiență. Dar, dacă nu joci măcar 50% din meciuri, poți să ai orice experiență. Se uită experiența”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

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