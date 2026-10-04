România traversează o campanie dezastruoasă în Liga Națiunilor. A început cu un 1-2 în Suedia, a continuat cu 2-4, acasă, contra Bosniei, iar în Polonia a fost strivită, 0-6. Urmează ultimul meci din această acțiune, contra Suediei, pe Arena Națională, luni, de la ora 21:45.

Gică Hagi, înainte de România - Suedia: "Când o să simt că nu mai pot câștiga, o să mă las. E chestiune de onoare"

Duminică, la prânz, Gică Hagi a părut ceva mai relaxat decât imediat după meciul de la Varșovia. Selecționerul s-a arătat încrezător că poate aduce naționala pe un drum bun, însă cere timp

"Când nu câștigi, e clar că te aștepți la critică. Așa e în fotbal, așa e peste tot. Pentru mine, e doar un început slab al echipei României. Și eu sunt la început de drum și sper să schimb acest lucru. E fundamental să schimbăm", a spus Hagi, în debutul conferinței.

Ulterior, a anunțat care va fi momentul în care va renunța la postul de selecționer: "Când faci ceea ce îți place, trebuie să fii fericit și să faci lucrurile cu multă încredere. Să fii antrenorul echipei naționale este o onoare. Îmi place să câștig, asta e treaba mea. În momentul în care o să simt că nu pot să fac asta, e clar că, așa cum am făcut-o și ca jucător, o să mă las. E chestiune de onoare".

"Asta voi decide eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Am venit la națională, ca să o fac să joace. E nevoie de o victorie, care să aducă fericire. Momentul ăla (n.r. de plecare) sper să fie cât mai departe", a mai adăugat Hagi.

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Întrebat de un jurnalist suedez dacă ar putea pleca în cazul în care pierde și contra Suediei, acasă, Hagi a răspuns: "Nu există dacă. Nu știu dacă vom câștiga, vom vedea. În Suedia am făcut un meci destul de bun, cu părți mai puțin bune din minutul 60 încolo. Acasă am marcat, dar am luat goluri prea ușor și am făcut două echipe. Așa am gândit-o și nu mai pot să mă întorc. În Polonia am făcut un meci foarte bun, de la egal, când am fost 11 contra 11. După aceea, când am rămas cu un om în minus, clar a fost din ce în ce mai greu. Mâine începem 11 la 11, sperăm să rămânem 11 la 11 și să câștigăm".

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