Cele două reprezentative s-au întâlnit pe ”PGE Narodowy”, în Varșovia, în etapa a treia din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, polonezii s-au impus cu 6-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Pe lângă cei înscriși deja pe lista absenților pentru meciul cu Suedia de luni, naționala a mai pierdut un jucător: Daniel Bîrligea (26 de ani), cel care a fost singurul atacant din lot în ultimele două partide, cu Bosnia și Polonia.

Daniel Bîrligea s-a accidentat în Polonia - România!

Potrivit comunicatului oficial emis de FRF, atacantul împrumutat de FCSB la Frosinone a acuzat probleme musculare, iar în urma unor investigații amănunțite, staff-ul medical a decis că acesta nu poate evolua contra Suediei. Astfel, acesta se va întoarce la echipa de club.

„După partida de la Varșovia, Daniel Bîrligea a acuzat probleme musculare. Ca urmare a investigațiilor medicale efectuate azi, s-a constatat că nu poate evolua luni, 5 octombrie, în partida cu Suedia. Astfel, atacantul legitimat la Frosinone va părăsi cantonamentul tricolorilor.

Îi urăm multă sănătate lui Daniel și îl așteptăm înapoi mai puternic!”, a transmis FRF.

Rămâne de văzut care vor fi soluțiile ofensive ale lui Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. Louis Munteanu ar putea fi o soluție, dar acesta a fost indisponibil în următoarele două partide și este, în continuare, incert înainte de partida de luni.