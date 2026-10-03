NEWS ALERT Lovitură pentru Gică Hagi! S-a accidentat și va lipsi de la meciul cu Suedia

Lovitură pentru Gică Hagi! S-a accidentat și va lipsi de la meciul cu Suedia Nationala
SPORT.RO
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România a suferit o nouă înfrângere, scor 0-6 cu Polonia, și rămâne cu zero puncte după primele trei runde din UEFA Nations League.

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Cele două reprezentative s-au întâlnit pe ”PGE Narodowy”, în Varșovia, în etapa a treia din noua ediție UEFA Nations League. La capătul celor 90 de minute, polonezii s-au impus cu 6-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.

Pe lângă cei înscriși deja pe lista absenților pentru meciul cu Suedia de luni, naționala a mai pierdut un jucător: Daniel Bîrligea (26 de ani), cel care a fost singurul atacant din lot în ultimele două partide, cu Bosnia și Polonia.

Daniel Bîrligea s-a accidentat în Polonia - România!

Potrivit comunicatului oficial emis de FRF, atacantul împrumutat de FCSB la Frosinone a acuzat probleme musculare, iar în urma unor investigații amănunțite, staff-ul medical a decis că acesta nu poate evolua contra Suediei. Astfel, acesta se va întoarce la echipa de club.

După partida de la Varșovia, Daniel Bîrligea a acuzat probleme musculare. Ca urmare a investigațiilor medicale efectuate azi, s-a constatat că nu poate evolua luni, 5 octombrie, în partida cu Suedia. Astfel, atacantul legitimat la Frosinone va părăsi cantonamentul tricolorilor. 

Îi urăm multă sănătate lui Daniel și îl așteptăm înapoi mai puternic!”, a transmis FRF.

Rămâne de văzut care vor fi soluțiile ofensive ale lui Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. Louis Munteanu ar putea fi o soluție, dar acesta a fost indisponibil în următoarele două partide și este, în continuare, incert înainte de partida de luni.

După primele trei etape din Liga Națiunilor, clasamentul arată teribil pentru România lui Gică Hagi. Naționala a pierdut toate meciurile, a încasat 12 goluri și a înscris doar de trei ori.

Dezastru total pentru echipa națională în Polonia

La finalul primei reprize, tabela arăta doar 1-0 în favoarea Poloniei, după penalty-ul transformat de Lewandowski și eliminarea lui Radu Drăgușin, dar totul s-a schimbat în actul secund, când echipa lui Urban a marcat pe bandă rulantă.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66. Scorul final a fost stabilit în minutul 86, când Lewandowski a făcut hat-trick-ul.

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