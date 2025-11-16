Întrebarea care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu: „Eu vorbesc! Ce vrei?”

România a ratat șansa de a încheia pe locul doi Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, în urma înfrângerii de la Zenica cu Bosnia.
Tricolorii lui Mircea Lucescu a intrat cu avantaj pe tabelă la pauză, dar eliminarea lui Denis Drăguș a schimbat complet soarta jocului.
Mircea Lucescu enervat la conferința de presă: „Eu vorbesc! Ce vrei?”
Antrenorul naționalei României s-a aprins la conferința de presă de după duelul cu Bosnia și a reproșat mai multe decizii de arbitraj, dar și proasta organizare a meciului de către bosniaci.
Mircea Lucescu a spus că Bosnia nu merita victoria în niciunul dintre cele două meciuri, iar un jurnalist bosniac l-a enervat.
„Ați spus că nu meritam victoria, dar noi am marcat patru goluri și voi unul (n.r.- în dublă manșă). Nu merităm măcar puțin respect?”, a spus jurnalistul bosniac.
Replica lui Mircea Lucescu a venit imediat, iar antrenorul român a scos în evidență lipsa de respect a suporterilor bosniaci.
„Pe mine mă interesează ce a fost aici. O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră. Acest stadion nu e făcut pentru fotbal. E lipsă de ospitalitate. Strigături și huiduieli la imn. Noi la București i-am primit foarte frumos, pe un stadion cum trebuie. Așa ceva nu am văzut în carierea mea. Nu am auzit imnul din cauza huiduielilor.
Noi vorbim, nu voi! Eu vorbesc! Ce vrei? Sunt nervos. Asta am văzut aici. Apreciez suporterii, dar nu cuvântul folosit de ei (n.r.- țigani). E vorba de respect. Noi nu am făcut așa în București, când am pierdut pentru că nu am primit un penalty clar”, a declarat Mircea Lucescu.
America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia
România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.
- 1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri
- 2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri
- 3. România - 10 puncte, 7 meciuri
- 4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri
- 5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri
Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.
Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.