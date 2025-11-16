Întrebarea care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu: „Eu vorbesc! Ce vrei?”

&Icirc;ntrebarea care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu: &bdquo;Eu vorbesc! Ce vrei?&rdquo; Nationala Mircea Lucescu, selecționerul României / Foto: Imago Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mircea Lucescu a explodat la conferința de presă de după Bosnia - România 3-1.

TAGS:
bosniaMircea LucescuRomaniaCampionatul Mondialnationala romaniei
Din articol

România a ratat șansa de a încheia pe locul doi Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, în urma înfrângerii de la Zenica cu Bosnia.

Tricolorii lui Mircea Lucescu a intrat cu avantaj pe tabelă la pauză, dar eliminarea lui Denis Drăguș a schimbat complet soarta jocului.

Mircea Lucescu enervat la conferința de presă: „Eu vorbesc! Ce vrei?”

Antrenorul naționalei României s-a aprins la conferința de presă de după duelul cu Bosnia și a reproșat mai multe decizii de arbitraj, dar și proasta organizare a meciului de către bosniaci.

Mircea Lucescu a spus că Bosnia nu merita victoria în niciunul dintre cele două meciuri, iar un jurnalist bosniac l-a enervat.

„Ați spus că nu meritam victoria, dar noi am marcat patru goluri și voi unul (n.r.- în dublă manșă). Nu merităm măcar puțin respect?”, a spus jurnalistul bosniac.

Replica lui Mircea Lucescu a venit imediat, iar antrenorul român a scos în evidență lipsa de respect a suporterilor bosniaci.

„Pe mine mă interesează ce a fost aici. O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră. Acest stadion nu e făcut pentru fotbal. E lipsă de ospitalitate. Strigături și huiduieli la imn. Noi la București i-am primit foarte frumos, pe un stadion cum trebuie. Așa ceva nu am văzut în carierea mea. Nu am auzit imnul din cauza huiduielilor.

Noi vorbim, nu voi! Eu vorbesc! Ce vrei? Sunt nervos. Asta am văzut aici. Apreciez suporterii, dar nu cuvântul folosit de ei (n.r.- țigani). E vorba de respect. Noi nu am făcut așa în București, când am pierdut pentru că nu am primit un penalty clar”, a declarat Mircea Lucescu.

America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia

România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.

  • 1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri
  • 2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri
  • 3. România - 10 puncte, 7 meciuri
  • 4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri
  • 5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
ARTICOLE PE SUBIECT
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: &bdquo;De neimaginat&rdquo;
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: „De neimaginat”
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: &rdquo;Un mare ipocrit!&rdquo;
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: ”Un mare ipocrit!”
Mircea Lucescu a &rdquo;explodat&rdquo; după eșecul cu Bosnia: &rdquo;I-a sf&acirc;rtecat urechea / A simulat! Inadmisibil așa ceva&rdquo;
Mircea Lucescu a ”explodat” după eșecul cu Bosnia: ”I-a sfârtecat urechea / A simulat! Inadmisibil așa ceva”
ULTIMELE STIRI
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: &rdquo;Domnule expirat, ești vinovat!&rdquo;
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: ”Domnule expirat, ești vinovat!”
Mihai Stoichiţă se pune scut &icirc;n fața unui tricolor: &bdquo;Nu are sens să-l distrugem acum&rdquo;
Mihai Stoichiţă se pune scut în fața unui tricolor: „Nu are sens să-l distrugem acum”
Zeno Bundea știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;E favorită&rdquo;
Zeno Bundea știe cine va câștiga Superliga: „E favorită”
Bosniacii au fost nemiloși: &bdquo;Fanii rom&acirc;ni nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea &icirc;n Zenica!&rdquo;
Bosniacii au fost nemiloși: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!”
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: &rdquo;Cum e capul?&rdquo;
Katic a reacționat după intrarea criminală a lui Denis Drăguș: ”Cum e capul?”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, știm adversarii Rom&acirc;niei din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Bosnia - Rom&acirc;nia 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu se poate așa ceva! &Icirc;n așa hal? Asta mi-a zis &icirc;nainte de meci&rdquo;

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci”

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul Rom&acirc;niei pe Darius Olaru

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru

Ce moment! Daniel B&icirc;rligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a &icirc;nscris &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată &icirc;n direct: &bdquo;Are oferte!&rdquo;

Viitoarea destinație a lui Mirel Rădoi, anunțată în direct: „Are oferte!”



Recomandarile redactiei
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: &rdquo;Domnule expirat, ești vinovat!&rdquo;
Marian Iancu l-a ironizat pe Ianis Hagi și l-a făcut praf pe Mircea Lucescu: ”Domnule expirat, ești vinovat!”
Mihai Stoichiţă se pune scut &icirc;n fața unui tricolor: &bdquo;Nu are sens să-l distrugem acum&rdquo;
Mihai Stoichiţă se pune scut în fața unui tricolor: „Nu are sens să-l distrugem acum”
Bosniacii au fost nemiloși: &bdquo;Fanii rom&acirc;ni nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea &icirc;n Zenica!&rdquo;
Bosniacii au fost nemiloși: „Fanii români nu vor uita niciodată ce le-a făcut poliția la intrarea în Zenica!”
Zeno Bundea știe cine va c&acirc;știga Superliga: &bdquo;E favorită&rdquo;
Zeno Bundea știe cine va câștiga Superliga: „E favorită”
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: &rdquo;Un mare ipocrit!&rdquo;
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: ”Un mare ipocrit!”
Alte subiecte de interes
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube &icirc;n Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea t&acirc;rziu la 112

stirileprotv Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!