Întrebarea care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu: „Eu vorbesc! Ce vrei?”

România a ratat șansa de a încheia pe locul doi Grupa H de calificare la Campionatul Mondial din 2026, în urma înfrângerii de la Zenica cu Bosnia.

Tricolorii lui Mircea Lucescu a intrat cu avantaj pe tabelă la pauză, dar eliminarea lui Denis Drăguș a schimbat complet soarta jocului.



Mircea Lucescu enervat la conferința de presă: „Eu vorbesc! Ce vrei?”



Antrenorul naționalei României s-a aprins la conferința de presă de după duelul cu Bosnia și a reproșat mai multe decizii de arbitraj, dar și proasta organizare a meciului de către bosniaci.

Mircea Lucescu a spus că Bosnia nu merita victoria în niciunul dintre cele două meciuri, iar un jurnalist bosniac l-a enervat.

„Ați spus că nu meritam victoria, dar noi am marcat patru goluri și voi unul (n.r.- în dublă manșă). Nu merităm măcar puțin respect?”, a spus jurnalistul bosniac.