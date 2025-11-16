Astfel, tricolorii au rămas fără nicio șansă la poziția secundă în grupă, astfel încât să spere la un adversar mai facil la barajul din luna martie.

Mircea Lucescu, jignit în presa din Bosnia

După meci, la conferința de presă, Mircea Lucescu a răbufnit și s-a plâns de condițiile întâlnite la Zenica, de starea stadionului și de atitudinea fanilor bosniaci. Selecționerul României a cerut inclusiv intervenția FIFA.

Lucescu a acuzat o lipsă totală de respect din partea bosniacilor și a avut multe de reproșat și la adresa arbitrajului lui Michael Oliver. De altfel, legendarul antrenor a acuzat faptul că fanii bosniaci au huiduit în timpul imnului național.

Bosniacii susțin că atitudinea fanilor de la Zenica a fost provocată de gesturile făcute înaintea meciului de ultrașii români. Jurnaliștii din Bosnia l-au jignit pe Lucescu, pe care l-au numit ”un mare ipocrit”, și spun că, după meci, legendarul antrenor nu a făcut altceva decât să își caute scuze.

”Un mare expert, dar și un mare ipocrit: Selecționerul României a fost scos din sărite după meciul de la Zenica, toți sunt de vină, dar nu și el”, au titrat jurnaliști bosniaci de la slobodna-bosna.ba.

Înaintea jocului, ultrașii de la Unici sub Tricolor au trecut prin Serbia și au afișat un banner cu Ratko Mladic, omul considerat criminal de război pentru genocid. Din acest motiv, bosniacii au cerut sancțiuni din partea FIFA și UEFA pentru România și chiar intervenția autorităților.

”Experimentatul Mircea Lucescu este indignat de condițiile cu care s-a confruntat echipa națională a României la Zenica în timpul meciului împotriva Bosniei. După meci, Mircea Lucescu, s-a plâns de huiduitul fanilor în imnul național al oaspeților, precum și de diverse scandări.

Acesta a fost un răspuns la provocările continue ale românilor pe parcursul întregii zile, care au afișat chiar și un banner scandalos de susținere pentru criminalul de război Ratko Mladic. Nu știm la ce se aștepta Lucescu după toate astea”, au mai scris bosniacii.

Ce a spus Mircea Lucescu la conferința de presă

”De ce vorbim? De meciul de azi? În ambele partide am fost net superiori. Ei au avut doar o repriză, când au intrat cu o agresivitate incredibilă. Nu e normal ca un arbitru din Anglia să fie la acest meci. A interpretat total diferit jocul.

Bosnia nu a avut niciun șut, niciun corner, iar noi am avut 3-4 situații clare. În repriza a doua, ei au intrat foarte tare. Am ieșit în dezavantaj. Unul cu urechea tăiată, altul eliminat nedrept. Drăguș nici măcar nu l-a atins, nici nu l-a văzut.

Katic a venit și a băgat capul. Arbitrul a făcut doi pași și a scos cartonașul roșu. Nici nu s-a uitat la VAR, iar la faza cu Marin nu a vrut să meargă la VAR. Trebuia galben, nu să dezechilibreze jocul

Pe mine mă interesează ce a a fost aici. O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră. Am stat pe un culoar de un metru și jumătate, nu era niciun scaun. Și jucătorii aveau un spațiu foarte mic, de 4x4.

Acest stadion nu e făcut pentru fotbal. E lipsă de ospitalitate. Strigături și huiduieli la imn. Noi la București i-am primit foarte frumos, pe un stadion cum trebuie. Așa ceva nu am văzut în carierea mea. Nu am auzit imnul din cauza huiduielilor”, a spus Mircea Lucescu la conferința de presă.

