FOTO Avem imagini! Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș

Avem imagini! Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș Cupa Mondiala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bosnia - România s-a terminat 3-1.

TAGS:
Nikola KaticbosniaRomaniadenis dragus
Din articol

Nikola Katic, fundașul gazdelor, a încasat una dintre cele mai dure lovituri văzute în preliminarii. Denis Drăguș, introdus în minutul 66, l-a trimis la pământ pe stoperul bosniac cu o execuție desprinsă parcă din kickboxing, direct în zona capului.

Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș

Românul a stat 124 de secunde pe teren până să vadă cartonașul roșu arătat fără ezitare de arbitrul Michael Oliver. 

La scurt timp după meci, în presa bosniacă au apărut imagini cu Katic de la zona mixtă. Fundașul prezenta o vânătaie uriașă pe frunte, întinsă până spre sprânceană, iar zona ochilor era vizibil învinețită. VEZI FOTO

România a condus la pauză cu 1-0 prin golul lui Daniel Bîrligea, însă Bosnia a întors după pauză prin Dzeko, Bajraktarevic și Tabakovic.

Înfrângerea scoate definitiv România din lupta pentru locul 2, iar naționala merge la baraj pe ruta Ligii Națiunilor.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
ARTICOLE PE SUBIECT
Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu se poate așa ceva! &Icirc;n așa hal? Asta mi-a zis &icirc;nainte de meci&rdquo;
Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci”
Eric de Oliveira &icirc;i ia apărarea lui Drăguș după cartonașul roșu din Bosnia - Rom&acirc;nia: &bdquo;Exagerat!&rdquo;
Eric de Oliveira îi ia apărarea lui Drăguș după cartonașul roșu din Bosnia - România: „Exagerat!”
Marius Lăcătuș a răbufnit după Bosnia - Rom&acirc;nia
Marius Lăcătuș a răbufnit după Bosnia - România
ULTIMELE STIRI
Tricolorul făcut praf de Adrian Porumboiu după meciul cu Bosnia: &bdquo;Parcă era balerină!&rdquo;
Tricolorul făcut praf de Adrian Porumboiu după meciul cu Bosnia: „Parcă era balerină!”
Ungurii nu s-au abținut după ce Rom&acirc;nia a pierdut cu Bosnia: &bdquo;Trebuia neapărat să &icirc;nvingă&rdquo;
Ungurii nu s-au abținut după ce România a pierdut cu Bosnia: „Trebuia neapărat să învingă”
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: &bdquo;De neimaginat&rdquo;
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: „De neimaginat”
Antrenorul Bosniei a dezvăluit &bdquo;rețeta succesului&rdquo; după victoria &icirc;n fața Rom&acirc;niei
Antrenorul Bosniei a dezvăluit „rețeta succesului” după victoria în fața României
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: &rdquo;Un mare ipocrit!&rdquo;
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: ”Un mare ipocrit!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gata, știm adversarii Rom&acirc;niei din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Bosnia - Rom&acirc;nia 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu se poate așa ceva! &Icirc;n așa hal? Asta mi-a zis &icirc;nainte de meci&rdquo;

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci”

Ce moment! Daniel B&icirc;rligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a &icirc;nscris &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România

Cum arată grupa Rom&acirc;niei după Cipru - Austria 0-2

Cum arată grupa României după Cipru - Austria 0-2

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul Rom&acirc;niei pe Darius Olaru

Reacția lui MM Stoica după ce Lucescu l-a exclus din lotul României pe Darius Olaru



Recomandarile redactiei
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: &rdquo;Un mare ipocrit!&rdquo;
Bosniacii l-au jignit fără milă pe Mircea Lucescu: ”Un mare ipocrit!”
Ungurii nu s-au abținut după ce Rom&acirc;nia a pierdut cu Bosnia: &bdquo;Trebuia neapărat să &icirc;nvingă&rdquo;
Ungurii nu s-au abținut după ce România a pierdut cu Bosnia: „Trebuia neapărat să învingă”
Tricolorul făcut praf de Adrian Porumboiu după meciul cu Bosnia: &bdquo;Parcă era balerină!&rdquo;
Tricolorul făcut praf de Adrian Porumboiu după meciul cu Bosnia: „Parcă era balerină!”
Antrenorul Bosniei a dezvăluit &bdquo;rețeta succesului&rdquo; după victoria &icirc;n fața Rom&acirc;niei
Antrenorul Bosniei a dezvăluit „rețeta succesului” după victoria în fața României
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: &bdquo;De neimaginat&rdquo;
Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: „De neimaginat”
Alte subiecte de interes
Situație fără precedent &icirc;n preliminarii: cinci &rdquo;colege de grupă&rdquo; pot merge &icirc;mpreună la EURO 2024!
Situație fără precedent în preliminarii: cinci ”colege de grupă” pot merge împreună la EURO 2024!
Patru jucători, OUT din lotul Rom&acirc;niei pentru meciul cu Bosnia!
Patru jucători, OUT din lotul României pentru meciul cu Bosnia!
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru&nbsp;Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă&nbsp;
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu dușmanul lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
CITESTE SI
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

stirileprotv Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube &icirc;n Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

stirileprotv Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea t&acirc;rziu la 112

stirileprotv Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 112

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!