Nikola Katic, fundașul gazdelor, a încasat una dintre cele mai dure lovituri văzute în preliminarii. Denis Drăguș, introdus în minutul 66, l-a trimis la pământ pe stoperul bosniac cu o execuție desprinsă parcă din kickboxing, direct în zona capului.



Cum arată fruntea lui Nikola Katic după lovitura brutală primită de la Denis Drăguș



Românul a stat 124 de secunde pe teren până să vadă cartonașul roșu arătat fără ezitare de arbitrul Michael Oliver.



La scurt timp după meci, în presa bosniacă au apărut imagini cu Katic de la zona mixtă. Fundașul prezenta o vânătaie uriașă pe frunte, întinsă până spre sprânceană, iar zona ochilor era vizibil învinețită. VEZI FOTO

