Tricolorii au fost în avantaj după golul lui Daniel Bîrligea din minutul 17, însă Bosnia a dominat repriza a doua și a întors rezultatul.



Dzeko a egalat cu șansă în minutul 49, după un șut deviat de Marius Marin, iar Esmir Bajraktarevic a marcat un gol superb în vinclu, în minutul 80.



În finalul meciului, Denis Drăguș a fost eliminat direct pentru o intrare violentă, iar Tabakovic a stabilit scorul final, 3-1.



În urma eșecului, România nu mai poate prinde locul 2 în Grupa H și merge la baraj prin Liga Națiunilor.



Eric îl apără pe Drăguș: „Nu a avut intenția să lovească!”



Contactat de Sport.ro după meci, Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, a sărit în apărarea lui Denis Drăguș.



„Sunt supărat. Drăguș a vrut să joace mingea, nici nu s-a uitat la adversar. Nu a avut intenția de a îl lovi. Eu zic că e exagerat cartonașul roșu.



Asta e! Trebuie să meargă înainte. Doar cine a jucat fotbal știe ce a vrut să facă Drăguș! Capul sus și viața merge înainte.



O fază neinspirată nu definește sau nu înjosește cariera pe care o are până acum. Mereu rămâne o opțiune bună pentru națională. Capul sus, frate!”, a transmis Eric pentru Sport.ro.



Eric, 38 de ani, este șeful academiei ACS Mediaș și rămâne cel mai prolific străin din istoria Ligii 1 cu 66 de goluri. Brazilianul a jucat în România pentru Gaz Metan, Pandurii, Viitorul și Voluntari și a fost desemnat de două ori „Stranierul anului”.

