Rezultatul scoate definitiv „tricolorii” din lupta pentru locul 2, iar echipa lui Mircea Lucescu merge la baraj pe ruta Ligii Națiunilor.



Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 17, după o fază excelentă creată de Mihăilă și Chipciu. Bosnia a revenit puternic după pauză. Dzeko a egalat în minutul 49, cu un șut deviat de Marius Marin, iar Bajraktarevic a făcut 2-1 cu o execuție superbă în vinclu, în minutul 80. Denis Drăguș a luat „roșu” direct, iar Tabakovic a închis tabela în prelungiri.



Basarab Panduru are ceva să-i reproșeze lui Mircea Lucescu: „De neimaginat”



În direct la Prima TV, Basarab Panduru a analizat tranșant prăbușirea României din repriza secundă: „Două reprize diferite. În prima am fost buni, iar în a doua am fost la fel de slabi ca ei în prima”, a spus fostul internațional.



Panduru a amintit și principalele momente din debutul meciului: „În minutul 14, Mihăilă are ocazie mare. În minutul 17, luăm gol. Apoi, Man are două ocazii în minutele 40 și 43. Adversarul foarte slab, un portar nesigur, multe preluări greșite… Erau de bătut clar în prima repriză.”



Analistul s-a arătat șocat de modul în care România a abordat partea a doua: „La pauză am ieșit atât de moi… Nu am ieșit din careu! A venit golul lor și apoi dezastrul. Antrenorul trebuie să explice ce s-a întâmplat. Este de neimaginat cum am căzut. Nu mai zic de înlocuirea lui Bîrligea…”

