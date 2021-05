"Imi doresc sa merg la Jocurile Olimpice, sa vedem daca am voie!" Mesajul lui Vlad pentru Becali dupa ce Radoi l-a chemat la nationala 

Andrei Vlad a fost convocat la nationala Romaniei pentru meciurile amicale cu Georgia si Anglia.

Portarul titular de la nationala U21 a vorbit pentru FRF TV in primul sau interviu dupa ce a fost convocat in premiera la nationala lui Mirel Radoi.

"Sunt fericit ca sunt aici, programul este asemanator cu cel de la U21, normal ca este strict si trebuie sa il respectam.

Normal ca primele tricouri se pastreaza, le voi duce acasa familiei mele si le adaug la colectia mea.

Inainte de meciuri ma uit la jucatorii din atac, in mare parte, la ce se poate ivi in meci, cum ar putea lovi mingea, in coltul lung, in coltul scurt, cam asta urmaresc", a spus Vlad pentru FRF TV.

Intrebat despre perioadele in care un portar ajunge sau se afla in postura de rezerva, Vlad a dezvaluit care este secretul sau. Totodata, tanarul jucator a spus care a fost cel mai important sfat pe care l-a primit.

"Cred ca trebuie sa te pregatesti foarte bine, poate mult mai bine, cand nu joci si sa fii pregatit sa dai 100% cand prinzi oportunitatea de a fi titular. Motivatia trebuie sa o ai in fiecare zi, la fiecare antrenament, pana cand te lasi.

Am primit multe sfaturi pana acum, dar cred ca cel mai important a fost sa intru cu placere pe teren si sa ma bucur de fiecare clipa cand joc fotbal.

Este foarte greu ca noi portarii sa executam lovituri libere, avem foarte multi jucatori care sunt buni executanti de lovituri libere. Dar la penalty-uri, daca am oportunitatea, de ce sa nu fac asta?", a adaugat portarul.

Andrei Vlad a avut un mesaj subtil si pentru patronul FCSB, dupa ce Becali a anuntat ca nu isi va lasa jucatorii importanti din lot la Jocurile Olimpice. Portarul a spus ca isi doreste sa mearga in cazul in care clubul il va lasa.

"Imi doresc sa merg la Jocurile Olimpice, sa vedem daca voi avea si voie si voi fi lasat de club. Cred ca asta se intampla o data in viata. Daca ai sansa sa mergi acolo, trebuie sa te bucuri de aceste jocuri", a concluzionat Vlad.