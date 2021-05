EXCLUSIV | "Nu va mai juca in playoff!" Vlad, out din poarta FCSB-ului dupa gafele facute! Becali a facut anuntul: "Nu il pot sustine in prostie!"

Andrei Vlad (22 ani) nu va mai apara in poarta ros-albastrilor pana la finalul sezonului.

Portarul a fost schimbat la pauza meciului cu Clinceni, si desi antrenorul Petrea a spus ca a acuzat cateva probleme medicale, Gigi Becali a lamurit situatia jucatorului.

Finantatorul a declarat ca Vlad nu se mai intoarce in poarta in playoff, dupa gafele facute si punctele pierdute in meciurile cu Craiova si CFR Cluj, urmand sa fie inlocuit cu Straton pana la finalul sezonului.

"Nu cred ca va putea sa joace, nu cred ca sunt de el jocurile astea. Trebuie sa mai creasca doi ani, sa se intareasca in putere. Am luat cu Craiova, gol care era un punct. Inca un gol, ala cu CFR, care trebuia aparata mingea, inca doua puncte. Am mai luat unul, nu mai spun, dar erau patru puncte in plus la noi, greseala lui. Eu l-am sustinut, dar nu il pot sustine in prostie, asa sa te fure.

Nu ai cum, dupa aia te cureti. O sa mai treaca, joaca in meciurile astea tur-retur, sezon regulat. In playoff va juca Straton", a spus Gigi Becali la PRO X.