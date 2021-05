"FCSB a mai castigat un portar!" Bogdan Vintila, uimit de evolutia lui Tarnovanu! Ce spune despre victoria cu CS Afumati

Bogdan Vintila l-a laudat pe Stefan Tarnovanu, portarul care a avut o prestatie fantastica in meciul castigat cu CS Afumati cu scorul de 1-0.

Stefan Tarnovanu a avut trei parade decisive in meciul tur din semifinalele barajului de promovare in Liga a II-a. Portarul adus in 2019 de la Poli Iasi pe suma de 200.000 de euro a fost omul meciului si l-a impresionat pe antrenorul echipei secunde a FCSB-ului.

"Sunt multumit, desi se putea mai bine. Obiectivul nostru a fost sa nu primim gol, fiind o disputa in doua manse. Am reusit sa si marcam. Nu e nimic decis, se poate intampla orice. N-ar trebui ca presiunea sa ne faca sa ne pierdem mintile sau concetrarea.

Jucatorii care au venit de la echipa mare si-au facut treaba, au fost la fel de determinati cum sunt si la meciurile din Liga 1. Eu fac tot ce pot pentru a-i ajuta pe jucatorii care vin la echipa secunda. Sunt alaturi de ei trup si suflet. Tarnovanu apara foarte bine. Nu e corect sa spunem ca pune presiune pe Andrei Vlad, putem spune ca FCSB a mai castigat un portar", a declarat Bogdan Arges Vintila la finalul meciului cu CS Afumati.

FCSB 2 a reusit sa o invinga cu scorul de 1-0 pe CS Afumati, meciul retur urmand a se disputa la Bucuresti pe data de 15 mai.

Daca vor trece de echipa din Ilfov, "ros-albastrii" o vor infrunta in a doua etapa a barajului pe invingatoarea dintre Steaua si Mostistea Ulmu. In tur, stelistii au castigat cu 2-0.