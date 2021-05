Sigur n-a vrut sa spuna asta! :)) Straton: "Vlad mi-a lasat un loc liber facand atatea meciuri bune!"

Catalin Straton e la a doua aparitie consecutiva in poarta FCSB, dupa ce a fost folosit o repriza si in egalul din etapa trecuta cu Clinceni.

Dupa 2-2 cu Academica, patronul Becali a anuntat ca Vlad nu mai apara in playoff.

Straton a vorbit la finalul partidei cu Sepsi despre lupta pentru titlu si despre rivalitatea cu Vlad pentru postul de titular. Goalkeeperul de 31 de ani a incercat sa fie diplomat, dar i-a iesit ceva ce sigur n-ar fi vrut sa zica. :)

"Nu stiu daca e un egal nemeritat, cert e ca s-a terminat 2-2. Nu stiu daca mai sunt acum pe meritate sau nu, noi suntem aproape de a mai rata un an. Eu mai sper, mai sunt doua etape. Poate va fi bine. Nu imi cert colegii niciodata, daca sunt divergente vorbim pe un ton mai ridicat. Voiam sa castigam, sa am si eu un campionat. Sper ca, printr-o minune, sa ma ajute Dumnezeu sa ies si eu campion.

Nu as vrea sa comentez despre Vlad. A fost portarul numarul 1 al echipei. Daca nu era el, nu eram aici. Tin sa-i multumesc pentru ca ne-a adus pana aici. Am intrat in poarta pentru ca mi-a lasat un loc liber facand atatea meciuri bune si ducand echipa pana aici. Sper ca mi-am facut si eu treaba. Vlad e un portar de mare viitor, mi-as dori sa fie lumea langa ei pentru ca este un portar de mare viitor si e portarul nationalei. Toata lumea s-a obisnuit ca Vlad sa scoata tot. E normal sa mai ia si el gol, pentru ca este portar. A facut un campionat extraordinar, tin sa-l felicit, cel mai mult de el mi-a placut sezonul asta in Liga 1.

E normal sa sustinem echipa care ne poata ajuta. O sa fiu fan Botosani la urmatorul meci. Sper sa faca un meci bun, sa fie un meci corect. Cine va iesi campioana, va merita. Cum-necum va fi campioana Romaniei si trebuie respectata", a spus Straton la Digisport.