EXCLUSIV | "Nu este potrivit in playoff!" Mesajul liderului galeriei FCSB pentru jucatori! Ce a spus despre decizia lui Becali de a-l scoate pe Vlad din poarta

Gheorghe Mustata a vorbit despre problemele aparute la echipa in ultimul timp.

Criticile aduse jucatorilor in ultimul timp de catre suporteri au fost explicate chiar de liderul acestora, Gheorghe Mustata, care spune ca si ei gresesc, precum o fac si fotbalistii, iar telul este unul comun, acela ca FCSB sa fie invingatoare la finalul zilei.

"Atitudinea unor jucatori nu ne-a placut. Faptul ca ai avut sansa sa te desparti de CFR si sa iei campionatul usor, ne-a revoltat. Avem si accidentarile, Florinel Coman, acum si Miron. Am vorbit cu Coman, nu mai poate juca. Miron am inteles ca va sta doua luni.

Trebuie sa ne descurcam cu ce au in teren. Sper sa aiba aceeasi atitudine ca in meciul cu CFR. Faptul ca Gigi Becali a observat ca au fost niste greseli si sezonul trecut l-am pierdut, nu vreau sa ma pronunt si sa spun despre Vlad. Nu vreau sa il aducem la un nivel scazut de a apara, dar nu este potrivit la ora asta in playoff. Daca ajungi sa iei un gol, cu Craiova la 1-0", a spus Gheorghe Mustata.

Marcel Puscas a sarit in apararea lui Vlad, despre care considera ca a si castigat meciuri: "Daca ajungi sa iei un gol din cauza lui Vlad, trebuie sa dea ceilalti 3 goluri! Au dat? Nu au dat. Au fost meciuri pe care le-a castigat Vlad".

Liderul Peluzei Nord s-a scuzat pentru criticile aduse fotbalistiilor si presiunile facute in ultimul timp: "Nu putem acum noi, ne-am calmat, am vorbit si cu Tanase, le dam toata energia pozitiva, dar trebuie sa ne ajute si pe noi. Suntem alaturi de ei, facem sacrificii. Nu stiu daca Straton este portarul sa o comita la ora asta. Din ce am vazut, Straton stie si sa aseze in teren", a spus Gheorghe Mustata la Ora Exacta in Sport.